Influencer sufre malformación de su cara tras realizarse una cirugía

Por lo general, las personas que poseen una vida expuesta en el mundo del espectáculo y las redes sociales acceden a realizarse pequeñas o grandes intervenciones estéticas con el fin de mejorar su apariencia y conservar la juventud. Sin embargo, pueden exponerse a procedimientos con consecuencias totalmente diferentes a las esperadas.

Un claro ejemplo de ello es lo que le sucedió a la influencer Juliana Oliveira, más conocida en las plataformas digitales como Juju do Pix. Una negligencia médica cambió rotundamente su rostro pero para mal ya que los resultados fueron impactantes y la afectaron física y psicológicamente.

¿Qué le sucedió a Juliana Oliveira?

Fue en el año 2017 que la influencer trans se sometió a una intervención con el fin de mejorar la apariencia de su rostro. El objetivo de Juliana Oliveira era lograr facciones más femeninas en su rostro pero nada fue lo esperado.

Instagram /oliveirajuju35

De acuerdo con lo reconstruido, la influencer brasileña tenía que recibir en su rostro inyecciones de silicona industrial, muy común en este tipo de procedimientos. Sin embargo, los “especialistas” que la atendieron le aplicaron 20 inyecciones de aceite mineral por lo que su rostro se deformó de una manera impactante.

¿Cómo es el presente de Juliana Oliveira?

La cirugía estética a la que se sometió la influencer dejó su rostro irreconocible, situación que no solo la ha impactado físicamente sino también a nivel psicológico. Desde entonces, la vida de Juliana Oliveira cambió rotundamente y su exposición pública se centró ahora en su proceso de recuperación.

Actualmente, la influencer está siendo asistida por Thiago Marra, un experto en este tipo de situaciones, que ha iniciado un proceso de reconstrucción facial. Ya se ha culminado una primera etapa en donde se le va extrayendo poco a poco el material que le fue inyectado en 2017. En las próximas etapas se podrá avanzar en esa recuperación por lo que la vida de Juliana Oliveira regresaría a la normalidad.