¡Kim Shantal y La Bea, en la mira de Adame y Eleazar Gómez para la semana 8 de La Granja VIP!

Alfredo Adame y Eleazar Gómez tienen dos objetivos muy bien definidos para subir en la tabla de nominación de La Granja VIP para la semana 8: ¡tronaron contra Kim Shantal y, además, estudiaron la posibilidad de subir también a La Bea a la zona de riesgo!

¿Qué estrategia quieren seguir Alfredo Adame y Eleazar Gómez para la semana 8 de La Granja VIP?

Aunque la mayoría de los granjeros aprovechó para acostarse temprano porque la jornada de este martes fue realmente agotadora, el llamado Team Muro no quiso descansar y, en lugar de eso, se quedó a echar chisme en el granero.

La plática de Alfredo Adame y Eleazar Gómez antes de dormir se centró en 2 temas: la supuesta hipocresía de Kim Shantal y la estrategia a seguir para tener a los 3 miembros más fuertes del Team Cacaraqueo en la placa de nominados: Teo, Kim Shantal y La Bea.

Sobre Kim, Adame no tuvo piedad y volvió a llamarla mentirosa y falsa: "Es una mentirosa que se anda navegando en aguas de lamebotas y anda mendigando cariños para que la apoyen y no la nominen", tronó el actor quien de paso sostuvo que su lealtad sólo está con Eleazar Gómez.

Sobre subir a los miembros del Team Cacaraqueo, Eleazar reconoció que ahora que Teo está nominado por perder el Duelo debían irse contra alguien más: "Vámonos por La Bea, yo creo que vamos por La Bea", sugirió Adame. Para Gómez, el objetivo ideal sería tener a Kim Shantal, a Teo y a La Bea en la tabla de nominados aunque esto suena difícil.

"Ellos tienen la idea clara de subir el viernes y están seguros en que Teo va a ganar la salvación (...) pero yo en la traición puedo subir a La Bea, y quiero que se vaya alguno de los 3, los demás no me importan", explicó Gómez... ¡qué tal!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: