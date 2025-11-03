Estos adultos mayores recibirán un incremento en su pensión IMSS

Una buena noticia llegó para los adultos mayores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que próximamente recibirán un aumento en el monto de la pensión que cobran. Esto debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó un incremento para el sector en base a la inflación (Índice Nacional de Precios al Consumidor o INPC).

Se trata de un ajuste positivo para los adultos mayores mexicanos que han tramitado su jubilación a través del IMSS. Al respecto, ya se precisó cuándo se hará efectivo el incremento y a quienes alcanzará la medida.

¿Cuándo inicia el aumento de pensión del IMSS?

Según trascendió, el nuevo aumento se aplicará con la actualización de la pensión del IMSS en el año 2026. La medida busca preservar el poder adquisitivo de los pensionados que se encuentran bajo la Ley del Seguro Social y son parte de la Cesantía en Edad Avanzada, Vejez o Viudez.

El aumento anual de la pensión se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Este indicador confirma cuál fue la inflación oficial en México durante el año. Por eso, el ajuste del incremento de la pensión es igual al porcentaje exacto de la inflación.

¿De cuánto será el aumento en la pensión IMSS?

Para conocer el aumento exacto que corresponde a los adultos mayores pensionados en el IMSS para el 2026 se deberá esperar hasta finales del 2025 o principios de enero de 2026. Sin embargo, y según las proyecciones, la inflación en México se encontraría entre un 3 y un 4 por ciento.

De todas maneras, habrá que esperar la confirmación brindada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por lo tanto, los adultos mayores pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social verán recién el aumento estipulado con el pago del mes de febrero.