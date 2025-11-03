Exaltón México | ¿Quién fue el eliminado del 2 de noviembre de la novena temporada?

El pasado 2 de noviembre, Exatón México vivió una noche más de eliminación, dejando fuera a Antonio de Arroyo, quien fue eliminado de la novena temporada. A pesar de ser un competidor aguerrido y disciplinado, no estuvo a la altura de la situación.

¿Qué dijo Antonio tras su salida?

“Por fuera pensaba que era fácil, pero Exatlón es otra historia.”

En entrevista con los fans, Antonio se sinceró al reflexionar sobre lo que significó compartir dentro de la novena temporada de Exatlón México:

“Para mí fue una experiencia increíble. Por fuera yo decía ‘yo puedo hacerlo mejor que ellos’, pero una vez dentro te das cuenta de que no es así. Tienes que enfrentarte a la convivencia, a los circuitos, a las emociones. Hay días en los que estás muy bajoneado, pero aprendes a confiar en tu equipo.”

Antonio reconoció que la exigencia de la novena temporada fue mucho más demandante de lo que él se pudo imaginar, esto sin tomar las demandas emocionales que exigía la convivencia diaria y, por supuesto, cada circuito.

“A veces sientes que no tienes margen de error, y cuando no puedes dar el punto, es un bajón emocional. Aunque el equipo te apoye, la presión está ahí y pesa mucho.”

Su conexión con Paola y la convivencia dentro del equipo

Antonio compartió su relación más fuerte dentro de la competencia al responder que, aunque construyó fuertes relaciones con todos sus compañeros, destacando especialmente amistad con Paola, a la que considero como su mayor apoyo.

“Todos los atletas me caen bien, pero con quien mejor conecté fue con Paola, la veo como una hermana. Desde el Draft fue la primera que se acercó a mí y siempre me mostró apoyo.”

Sobre su convivencia dentro del Equipo Azul, Antonio declaró que su mayor desafío se desató por su manera de ser, pues el atleta se considera más reservado de lo que la cohabitación lo requería:

“Yo soy muy callado, más reservado. Dentro del equipo hay muchas personalidades fuertes, todos hablan, todos están cotorreando, y eso me costó un poco. Pero aprendí a adaptarme y a disfrutarlo.”

¿Qué lecciones dejó Exatlón México?

A pesar de que Antonio tuvo que abandonar la novena temporada, el atleta aseguró que dentro de Exatlón México no tuvo más que buenos momentos, pues agradeció la experiencia adquirida y todo lo que aprendió dentro del reality.

“Me deja muchas lecciones, mucho aprendizaje. En Exatlón hay presión, porque vienes con la mentalidad de ganar tu lugar y dar puntos, pero no siempre se puede. Lo importante es seguir intentando, no rendirse y disfrutar el proceso.”

Con estas palabras, Antonio se despidió de Exatlón México, dejando claro que su participación, aunque breve, fue un viaje de autodescubrimiento y fortaleza mental que lo marcará para siempre.