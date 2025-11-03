Así luce el rancho abandonado de Juan Gabriel: parece película de fantasmas
Juan Gabriel ha sido tendencia y por ello se hicieron virales las imágenes de su rancho abandonado. Esto es todo lo que se sabe de dicha propiedad.
En estos momentos se popularizó un documental de Juan Gabriel , situación que se produjo con videos inéditos del ícono musical. Ante eso, un tema que tomó bastante interés fue su rancho abandonado. Allí se ve la inmensa propiedad que hoy parece un pueblo fantasma y aquí están las imágenes con toda la información de este interesante sitio.
¿Cuál es la historia detrás del rancho abandonado de Juan Gabriel?
Esta propiedad se adquirió en la década de los ochentas por parte del Divo de Juárez, quien además de ser uno de los artistas más importantes de la historia mexicana, se dedicaba a la compra y venta de propiedades. Sin embargo, su rancho en Santa Fe, Nuevo México… nunca lo pudo vender y es algo que su familia tuvo pendiente durante muchos años.
Los hijos de Juanga y él se mudaron a Florida para estudiar y por ello ya no se encargaron de un espacio donde las fotos indican que nada ha cambiado desde hace décadas. La decoración se encuentra como en los 80’s y 90's, la capilla como de pueblo, lo seco del ambiente y la oxidación de algunos elementos le dan un toque particular.
Las características del sitio donde Alberto Aguilera Valadez creció con sus hijos cuenta con 53 habitaciones y 46 baños, supera las 16 hectáreas, dividida en 14 parcelas. Tiene la casa central, casas para invitados, cuenta con un estudio donde se producía música y otras áreas recreativas.
"Me hubiera gustado que mis hijos crecieran en México pero he sido testigo de cómo los medios influyen en la vida de los hijos de los artistas y no quiero eso para mis hijos, Santa Fe me recuerda al México de 1600 y es lo más mexicano que mis ojos han visto, me gusta donde vivimos" cuenta JG en "QueridoAlberto"
¿La familia todavía es dueña de este rancho de Juan Gabriel?
Todo indica que no, que los herederos del músico ya no tienen a su nombre la propiedad. El actual dueño aprovechó la propagación de las imágenes que hizo el documental, para decir que ya era de su posesión. Este usuario se hace llamar @eliogomezoficial. Y es que, con todo lo que se habló alrededor del documental del nacido en Parácuaro, el rancho llamó la atención de propios y extraños, aunque hoy ya está totalmente renovado.