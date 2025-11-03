¡Prepárate para votar! El público decide QUIÉN PASARÁ LA NOCHE con el o la Capataz en La Granja VIP este lunes 03 de noviembre
¿Será que vemos una nueva alianza o habrá tensiones? Recuerda que en La Granja VIP TÚ eres quien decide.
Hoy inició una semana más de La Granja VIP y las emociones no se detienen, pues hemos pasado días intensos y otros más llenos de sorpresas, donde nos ha quedado claro que cualquier cosa puede pasar y definir el destino de nuestros granjeros dentro de este reality.
Ya hemos visto a Sergio Mayer Mori siendo El Capataz y pasando noches junto al granjero Teo; y en esta última, La Bea compartió habitación con Alberto “El Patrón” Del Río, hechos que nos dieron grandes y emocionantes momentos, pero ¿Quién pasará la noche con él o la Capataz esta semana? TÚ tienes el poder de decidirlo.
¿Cómo votar para elegir quién dormirá con El Capataz?
Puedes votar a través de nuestro sitio web oficial de Azteca UNO o mediante la app TV Azteca En Vivo. En cuanto las votaciones indicadas por nuestro conductor Adal Ramones se abran, recuerda que tienes 10 votos y la posibilidad de conseguir 10 votos EXTRAS.
Paso a paso para votar en el sitio web
Da click en el siguiente link: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota
En seguida podrás encontrar la opción que te permitirá de votar por los granjeros elegibles (recuerda que NO puedes votar por El Capataz ni por los peones), quienes esta semana son: Lis Vega, La Bea, Lola Cortés y Alberto "El Patrón" Del Río.
Tienes 10 votos para repartir o para dar a un solo participante.
Te recordamos que si respondes a una encuesta breve al finalizar, puedes desbloquear 10 votos más.
Paso a paso para votar en la app
Accede al siguiente link para poder descargar la app TVAztecaEnVivo: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota
Es importante que sepas que además de poder votar en esta app, también podrás ver contenido completamente gratis y enterarte de más detalles de lo que pasa dentro de La Granja VIP.
Dirígete al apartado del reality show, en la app.
Otorga tus 10 votos diarios.
Y si contestas una encuesta breve al finalizar, puedes desbloquear 10 votos más.