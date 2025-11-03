¿Jawy es intocable? Manola Díez y Kim Shantal planean su estrategia para llegar a la final de La Granja VIP

En La Granja VIP, el juego se transforma cada día y las alianzas se redefinen constantemente. Mientras las tensiones aumentan, hay granjeras que ya comienzan a visualizar su camino rumbo a la final. Esta vez fueron Manola Díez y Kim Shantal quienes aprovecharon un momento de tranquilidad para compartir su análisis del panorama… y Jawy fue una de las piezas clave en su conversación.

¿Qué dijeron Manola Díez y Kim Shantal sobre Jawy?

Durante una charla entre rutinas y maquillaje, Manola y Kim hablaron sin filtros sobre cómo quieren moverse en el juego y con quién vale la pena seguir aliándose. Ambas coincidieron en algo, consideraron que tocar a Jawy podría no ser la mejor jugada si realmente quieren llegar lejos.

Entre risas y frases entrecortadas, dejaron entrever que ven a Jawy como alguien que, aunque no se involucra tanto en la estrategia grupal, sí tiene una posición sólida entre varios de los granjeros. Según ellas, no se trata de tenerle miedo, sino de reconocer que, hasta ahora, su nombre no ha sido el blanco de los conflictos ni de la mayoría de las nominaciones. Y si bien ambas aseguraron que no están dispuestas a jugar “sucio”, sí creen que el juego exige pensar con la cabeza fría.

¿Cuál es la estrategia de Manola y Kim para evitar ser nominadas?

Más allá de su percepción sobre Jawy, Manola y Kim dejaron claro que están buscando movimientos que las mantengan fuera del radar de los votos. En sus palabras, no se trata solamente de elegir a alguien para salir, es igual de importante equilibrar el tablero con inteligencia. Consideran que la jugada “más cómoda” para muchos será votar por quien ha expresado su deseo de salir, como Lola Cortés. Pero ellas están pensando un paso adelante.

Durante su conversación, discutieron posibles escenarios y cómo usar su voto sin ponerse en riesgo, a la vez que buscan cuidar también a quienes sienten más cercanos. Con varias semanas encima, ya tienen claro que las decisiones impulsivas no ayudan, y que cada nominación puede definir el futuro en La Granja VIP.

La convivencia se vuelve más tensa conforme avanza el juego, pero si algo quedó claro es que Manola y Kim ya no improvisan. Van paso a paso… y su alianza podría marcar diferencia.

