Árbol natural o artificial: ¿Cuál es la mejor opción para Navidad?

Desde hace unos años, en la actualidad, ha surgido un intenso debate, donde se cuestiona cuál es la mejor opción para Navidad, ya sea un árbol natural o artificial. Entre las dos opciones, se han generado opiniones divididas, en las que cada una de ellas defiende una postura.

Para evitar más confusiones al respecto, te detallaremos cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, para finalmente poder llegar a una conclusión clara. Así que quédate y descubre cuál es la respuesta sobre el tema.

¿Cuál es la mejor opción entre un árbol natural o artificial?

Para entender mejor un tema, es necesario entender los pros y contras de cada uno de ellos. Por un lado, el árbol natural se destaca por ser de material biodegradable, que al finalizar su uso, puede ser replantado o emplearse para crear composta. Pero en sus contras se destaca que suelen ser más caros y tienden a ser más frágiles.

Por otro lado, uno artificial se resalta por ser una opción económica que puedes emplear en cada Navidad, y su mantenimiento es fácil. Lamentablemente, debido a sus características, suelen ser más contaminantes, por lo que se recomienda emplearlo por lo menos 20 años para que sea amigable con el medio ambiente.

En conclusión, podemos decir que ambas opciones son buenas. En el tema de la economía se recomienda el artificial, pero si nosotros estamos enfocados en el medio ambiente, entonces la mejor opción es sin dudas el natural.

¿Cuánto tarda en degradarse un árbol de Navidad artificial?

Considerando el tema del cuidado del medio ambiente, hay que considerar que los pinos artificiales, pueden tardar hasta 10 años en degradarse completamente. Por esa razón, se recomienda darse un uso de varios años para que sea amigable con el medio ambiente.

Mientras que los árboles naturales, de uno a 3 meses, pueden tardar en degradarse, generando un impacto menor en el medio ambiente. Considerando las características que ya mencionamos, te será más fácil escoger la mejor opción para la Navidad. Analiza los presupuestos y necesidades que se tienen en casa.