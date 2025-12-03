Infonavit entrega créditos de hasta 150 mil pesos en diciembre 2025; ¿cómo obtenerlos?

Este cierre del año es uno de los más importantes y llamativos gracias a la cantidad de celebraciones que se avecinan, lo cual, en consecuencia, genera gastos importantes en las personas, mismas que se pueden apoyar del Infonavit gracias a un crédito que otorga hasta 150 mil pesos en diciembre.

Navidad y Año Nuevo son festividades que invitan a las familias a reunirse y pasar un tiempo de calidad, aunque lo anterior también sugiere gastos en regalos, alimentos y adornos navideños. En ese sentido, ¿sabías que el Infonavit entrega créditos de hasta 150 mil pesos si cumples con ciertos requisitos?

¿Qué requisitos necesito para que el Infonavit me dé un crédito de 150 mil pesos?

En la página oficial del Infonavit aparecen distintos apartados, destacando uno coincido como “Quiero un crédito”. Este préstamo de 150 mil pesos se activa precisamente a través del financiamiento Mejoravit Solo Para Ti, el cual se respalda en el ahorro que se acumuló dentro de la Subcuenta de Vivienda.

De acuerdo con el infonavit, este modelo tiene como objetivo fortalecer la economía de las familias y facilitar las reparaciones del hogar a través de inversiones en mantenimiento y seguridad. Para ello, existen una serie de requisitos a cumplir, entre el que destaca ser derechohabiente con una relación laboral vigente al momento del préstamo.

De igual modo, es necesario contar con un registro de Afore y tener actualizados los datos biométricos, así como habitar una vivienda a mejorar, contar con un crédito activo y autorizar una consulta a través del Buró de Crédito. Finalmente, no debes superar los 70 años de edad si eres hombre, mientras que si eres mujer la edad límite es de 75 años.

¿A cuántos años es el crédito del Infonavit?

Los plazos para realizar el pago pueden ir de 1 hasta los 10 años sin la necesidad de entregar escrituras o una garantía inmobiliaria. De igual modo, debes presentar algunos documentos como la identificación oficial, la CURP, un acta de nacimiento, el RFC, el estado de cuenta bancario, un comprobante de domicilio y formatos de descarga desde la plataforma.