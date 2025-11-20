Este es el color que será tendencia para vestirse en la Navidad 2025, según la IA

Con la cercanía de la Navidad muchas personas no solo analizan qué decoración utilizar en sus hogares, sino que ya piensan en el outfit con el que recibirán la Nochebuena. Por lo general, son el rojo y el blanco los colores que toman el protagonismo pero hay una nueva tendencia que podría cambiarlo todo.

La Inteligencia Artificial (IA) parece tener la respuesta a este interrogante ya que esta tecnología ha sido consultada para saber cuál será la tendencia para vestirse en la Navidad 2025. Más allá de la prenda a elegir, es el color que predominará lo que se lleva toda la atención.

¿Adiós al rojo y al blanco en Navidad?

Cada año, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se convierten en las ocasiones perfectas para estrenar vestimenta y lucirse. Es por eso que elegir adecuadamente qué nos vamos a poner resulta muy importante y, por lo general, las prendas de color rojo o blanco se encuentran entre las preferencias por lo que se los considera como tradicionales.

Para la Navidad 2025, Gemini señala que estos colores podrían ser desplazados teniendo en cuenta las tendencias que se vienen imponiendo en diferentes países. Esta IA creada por Google afirma que “los colores de moda para la Navidad de 2025 incluyen tonos terracota, beige cálido, verde musgo y bordó, además de los clásicos rojo, verde y dorado”.

¿Qué color será la tendencia de la Navidad 2025?

Más allá de que Gemini ofreció un pantallazo de los colores que podrían reemplazar al rojo y al blanco en esta Navidad 2025, existe uno en particular que podría imponerse por sobre el resto. “El color mostaza es una tendencia para la Navidad por ser cálido, alegre y con estilo”, precisó la IA.

Esta Inteligencia Artificial remarcó que “el color mostaza se puede combinar clásicamente con negro y blanco para un look elegante, o con colores vibrantes como el fucsia, rojo o azul klein para un toque más atrevido”.

Además, Gemini indicó que “una estrategia popular es usarlo en una pieza clave como un suéter, falda o accesorio, combinándolo con otras prendas en tonos neutros o complementarios”.

