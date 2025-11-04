¿Cómo calcular el aguinaldo 2025 si solo trabajé medio año? Guía paso a paso

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar del aguinaldo 2025, una prestación por ley que se entrega para subsanar los gastos que se realizan durante diciembre y enero del próximo año. Ante ello, aquí conocerás un método paso a paso para calcular cuánto dinero recibirás si solamente trabajaste medio año.

Erróneamente se cree que el aguinaldo no se entrega si estuviste solo seis meses en tu trabajo, un hecho que no puede estar más alejado de la realidad. Recuerda que el aguinaldo es un derecho que tienes como trabajador, por lo que este se debe entregar para evitar problemas de índole legal.

¿Cómo calcular el aguinaldo si solamente trabajé medio año en la empresa?

Si por distintas cuestiones entraste a trabajar a tu nueva empresa y en esta solamente llevas seis meses de trabajo, debes saber que la ley establece que recibirán una parte correspondiente al aguinaldo, el cual se calcula de acuerdo con el tiempo laborado hasta el momento de la entrega.

Si, por ejemplo, entraste el primero de julio, entonces debes calcular los 184 días hasta el cierre del año. Si tu salario es de 500 pesos diarios, entonces deberás multiplicar esta cantidad por 15 días, con un resultado de 7,500 pesos. El siguiente ajuste es dividir dicha cantidad entre los 365 días del año.

El resultado será 20.54 pesos por día laborado, mismos que deberás multiplicar por los 184 días que trabajaste en estos meses. Al final, la cantidad correspondiente a tu aguinaldo, la cual será de 3,779.36 pesos, es la que tu jefe o empresa deberá entregarte por haber laborado seis meses bajo su mando.

¿Cuándo se entrega el aguinaldo?

Recuerda que el aguinaldo se entrega en los últimos días del año, más precisamente antes del 20 de diciembre, pues de lo contrario tu jefe estaría incurriendo en una falta legal. Este monto podrá ser de vital ayuda para subsanar los gastos de fin de año relacionados a Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.