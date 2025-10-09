Cómo eliminar el mal olor de los zapatos sin químicos y con solo 2 ingredientes de cocina

Con el uso durante varias horas, los zapatos pueden adquirir mal olor debido a varios factores. Excesiva sudoración, desbalances hormonales o falta de higiene son algunos de ellos.

Si bien existen diversos productos industriales que pueden combatir el olor desagradable que se aloja en el calzado, como talcos o sprays, lo cierto es que también hay soluciones caseras y naturales que se pueden implementar con ingredientes que casi todas las personas suelen tener en casa.

Remedio casero para eliminar el mal olor de los zapatos

Existe un remedio casero para eliminar el mal olor de los zapatos. Solo hace falta conseguir bicarbonato de sodio y maicena (almidón de maíz). Estos ingredientes tienen la capacidad de ayudar a absorber olores. El caso del calzado no es la excepción.

Así es como muchas personas han probado este truco casero con ingredientes naturales de cocina para salir del paso, en caso de no contar con ningún talco o spray recomendado por profesionales médicos. Respecto de este último aspecto, lo ideal es consultar con un especialista para erradicar la causa que produce el olor desagradable en los pies y, como consecuencia, en los zapatos.

¿Cómo eliminar el mal olor de los zapatos con bicarbonato de sodio y maicena?

Para que este truco sea efectivo se debe repetir cada noche, es decir, en los periodos en los que no se utiliza el calzado y se puede ventilar. Lo ideal es hacerlo durante 24 horas. Se debe dejar el calzado cerca de una ventana o puerta donde ingrese la corriente de aire.