¡Con abrazos y risas! Así se vivió la salvación de “El Patrón” al interior de La Granja VIP

Alberto del Río “El Patrón” tuvo una entrada triunfal a la sala de La Granja VIP luego de que resultara ganador en un Juego de Salvación que literalmente lo lastimó y en el que demostró que la agilidad y la velocidad sí son lo suyo... ¡así celebraron sus compañeros esta noticia!

¿Cómo reaccionaron las celebridades de La Granja VIP a la salvación de “El Patrón?

Los granjeros que se quedaron en la sala de La Granja VIP con los nervios a flor de piel no pudieron evitar sonreír y gritar de felicidad cuando descubrieron que “El Patrón” permanecerá una semana más en la competencia.

En medio de la ola de abrazos y euforia que se desató en tan sólo un segundo, Alberto del Río se tomó unos momentos para contarle su experiencia a sus “gymbros” Omahi, Kike Mayagoitia y Jawy Méndez: “Qué bueno que no entrené porque era por velocidad”, reconoció.

Por otro lado, y ya en un momento más íntimo, “El Patrón” se colocó frente a una de las cámaras para agradecer por todo el apoyo recibido:

“Venga mi México, el campeón más grande de México, las vibras llegaron hasta acá, hasta La Granja VIP: querida, mis adorados bebés, mis grandes amigos, gracias por estar apoyando desde lo lejos”, declaró el, luchador.

Luego de la sorpresa, todos los granjeros salieron de la casona para disfrutar de una cena especial en la que el tasajo, los escamoles y un pastel de cumpleaños para Lola Cortés amenizaron la velada: ¡luego de la tormenta llegó la calma!

¿Cómo quedaron los nominados luego del Juego de Salvación?

Luego de que Alberto del Río logró completar un rompecabezas y hacer sonar un cencerro muy campirano, el luchador de la WWE se libró de la nominación y mañana viernes 24 de octubre tendrá el beneficio de La Traición. La placa de nominados, por otro lado, quedó así:

Sandra Itzel

Lis Vega

Eleazar Gómez

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: