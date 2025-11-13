Así puedes reclamar el dinero de un familiar fallecido, según Afore

Perder a un ser querido es un momento muy difícil por lo que realizar los trámites administrativos suelen ser un dolor de cabeza y que nadie quiere realizar. Cuando uno puede pensar con más claridad, surge la duda qué sucede con los ahorros de la Afore cuando el titular muere.

Margarita nos pide ayuda para recuperar la afore de su hijo [VIDEO] Margarita acudió con nosotros para tratar de recuperar el dinero de la afore de su hijo fallecido, este dinero le ayudaría para su tratamiento contra el cáncer.

¿Cómo reclamar el dinero de un familiar fallecido en Afore?

Quienes pueden recuperar el dinero de la Afore, son los beneficiarios del familiar fallecido. En primer lugar están los beneficiarios legales que pueden ser; la viuda o el viudo, los hijos, la concubina o concubinario.

Lo que debes hacer, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y el Afore son:

1- Debes dirigirte a la Subdelegación del IMSS o de Prestaciones Económicas del ISSSTE, para que emita la resolución de pensión que corresponda.

2- Posteriormente debes ir a la Afore en la que se encontraba registrado el trabajador fallecido y llena el formato de Disposición de Recursos que se te proporcionará.

3- Una vez que está procesada la solicitud, la Afore va a poner a disposición del beneficiario los recursos correspondientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, tienes que realizar la designación de tus beneficiarios. Así es que puedes hacerla, actualizarla o cambiarla en cualquier momento. Es importante que se tenga en claro la Afore a la que se está afiliado como así también los requisitos a cumplir para reclamarla en caso de fallecimiento.

Un dato a tener en cuenta es que la Profedet ha manifestado que en caso de que existan problemas con la devolución total del dinero de la cuenta de Afore de la persona fallecida, el personal de la Procuraduría tiene que revisar la acción legal que ayudará a resolver la situación y además te dará la representación jurídica gratuita al presentar un juicio ante los tribunales laborales federales.