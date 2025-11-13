Este es el monto que cobrarán los pensionados del IMSS e ISSSTE en diciembre

Desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)han dado a conocer los días en que se realizarán los depósitos de pensiones que corresponden al mes de diciembre de 2025.

La duda aún sigue en relación a cuánto es el dinero que recibirán en dicho periodo por lo que te daremos la información que se ha brindado al respecto para ir despejando interrogantes. Así podrán organizarse con respecto a esto.

Primero hay que señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)han señalado que en el pago de las pensiones de diciembre no se harán modificaciones en sus fechas de depósitos por lo que se realizarán en las fechas habituales.

Los trabajadores retirados afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales como los Trabajadores del Estado (ISSSTE)podrán cobrar el dinero de su pensión correspondiente al último mes del 2025 a partir del próximo viernes 30 de noviembre, mientras que los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)podrán disponer de su dinero el lunes 1 de diciembre.

¿Cuál es el monto que cobrarán los pensionados del IMSS y el ISSSTE?

De acuerdo a lo que han manifestado desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no se tiene previsto el pago de una prestación adicional en diciembre.

Así es que ambos beneficiarios cobrarán el monto equivalente a su pensión, el cual, se determina dependiendo de la situación individual de cada trabajador al momento de jubilarse. Esto es importante a tenerlo en cuenta.

Por último, se recomienda que aquellos que vayan a cobrar el dinero de sus pensiones vayan acompañados por una persona de confianza. Lo importante es sentirse seguro a la hora de poder tener el dinero.

