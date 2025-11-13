Entre el luto y la cancelación: la verdadera razón detrás de la fiesta suspendida de Cristy Nodal

El drama y la tristeza parecen no dar tregua a la familia de Christian Nodal. En las últimas horas, la influencer de espectáculos Jacqueline Martínez mejor conocida como Chamonic confirmó el fallecimiento de una tía muy cercana del cantante sonorense, una noticia que tomó por sorpresa a los seguidores del intérprete de “Botella tras botellar”.

Aunque la familia ha preferido mantener discreción, Chamonic detalló que la pérdida ocurrió recientemente y que se trataba de una figura muy querida dentro del entorno familiar. Estos hechos ocurren en un momento sensible, ya que los Nodal se encontraban nuevamente bajo la mirada pública debido a los rumores sobre el estado de salud de Silvia Cristina Nodal, madre del artista.

El estado de salud de Cristy Nodal

En los últimos días la también creadora de contenido Adria Toval aseguró en redes sociales que Cristy se encontraba delicada de salud, motivo por el cual habría cancelado una fiesta que ya tenía preparada.

De acuerdo con Toval, Cristy tenía previsto celebrar su cumpleaños en Guadalajara el pasado 5 de noviembre "aparentemente con la presencia de su hijo Christian Nodal y su nuera Ángela Aguilar. Sin embargo, la fiesta tuvo que ser cancelada a última hora".

Ante estas declaraciones crecieron las especulaciones de una posible recaída de Cristy ya que en los últimos años ha luchado contra serios problemas médicos.

Sin embargo, Chamonic desmintió tajantemente dicha información, asegurando que Cristy Nodal está bien de salud y que la cancelación del evento obedeció a motivos personales y no a una emergencia médica. “No está enferma ni hospitalizada”, aclaró la influencer, poniendo fin al revuelo que se generó en redes.

¿Por qué se canceló la fiesta de cumpleaños de la mamá de Nodal?

De acuerdo con Chamonic, la verdadera razón por la que se canceló la reunión fue por que un día antes se dio a conocer el deceso de la tía de Nodal.

El motivo por el cual se canceló la fiesta de la señora Cristy Nodal fue porque el pasado 4 de noviembre la hermana del señor Jaime González, papá de Christian Nodal, falleció en un fatal accidente automovilístico en el Estado de Texas

Asimismo, detalló que la hermana del señor Jaime González perdió la vida cuando iba en camino al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a México para acudir a la fiesta de Cristy, pero lamentablemente en el camino en carretera tuvo un accidente y falleció.