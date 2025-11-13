Estas son las contraseñas más usadas a nivel mundial; no las utilices en 2026

La tecnología y las redes sociales se han vuelto un tema fundamental entre las nuevas generaciones, lo cual hace que varios datos importantes estén guardados en computadoras o celulares que requieren contraseñas. Ante ello, es preciso que sepas cuáles fueron las más utilizadas en 2025.

Las contraseñas son fundamentales para las personas que desean guardar documentos o datos secretos para sí mismos, por lo que colocan una serie de números o letras que solo ellos conocen para evitar los robos de ciberdelincuentes. En ese sentido, ¿sabías que algunas se repitieron mucho a lo largo del 2025?

¿Cuáles fueron las contraseñas más utilizadas en 2025?

De acuerdo con el ranking que cita el portal Récord, la contraseña más utilizada a nivel mundial durante el 2025 fue “123456”, esto debido a la facilidad para recordarla. La fuente menciona que esta contraseña apareció en más de 7.6 millones de cuentas que fueron analizadas.

Los números siguen dominando en este apartado, pues en el segundo lugar se encuentra “12345678” con más de 3.6 cuentas, mientras que el Top 3 lo cierra, con poco más de 2.8 millones, la contraseña “123456789”, lo anterior haciendo referencia a los números que aparecen en el teclado.

En el informe también se destaca la palabra “admin”, la cual fue utilizada en casi dos millones de cuentas, un hecho similar a lo que ocurre con “password” y su casi millón de registros. Cabe mencionar que estas contraseñas son muy fáciles de identificar por los ciberdelincuentes, por lo que es preciso que no hagas uso de ellas.

¿Cómo crear una contraseña segura?

Expertos en la materia recomiendan que una contraseña utilice la combinación de mayúsculas con minúsculas, así como símbolos y números que hagan más difícil detectarla. De igual forma, no descartes hacer uso de momentos específicos de tu vida, tales como días, fechas o establecimientos que te han marcado como persona.