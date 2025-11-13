ÚLTIMA HORA: Christian Nodal se viste de luto tras inesperada muerte

La familia de Christian Nodal se encuentra atravesando un momento difícil para ellos. Por si fuera poco, recientemente se anunció el fallecimiento de una de sus tías, provocando la cancelación de la fiesta de cumpleaños de Cristy Nodal, la madre del cantante.

La noticia ha trascendido notablemente, es así que a continuación te explicaremos todo lo que se sabe sobre la muerte de su familiar, quien sufrió un letal accidente. Así que no te pierdas todos los detalles que te vamos a compartir al respecto.

¿De qué murió la tía de Christian Nodal?

Hilda Lourdes González Terrazas, era una de las tías de Christian Nodal, quien era hermana de Jaime González, quien es padre del reconocido cantante. Según Chamonic, explica que el fallecimiento de Hilda, ocurrió el 4 de noviembre, en un letal accidente automovilístico en Texas. Ella se dirigía al aeropuerto para ir a la fiesta de Cristy Nodal.

Al darse a conocer el fallecimiento de su familiar, se canceló rotundamente la gran celebración que ya se tenía planeada. Chamonic detalla que los gastos y la planeación del funeral lo está realizando Jaime González, quien desea que las cenizas sean llevadas a Guadalajara para colocarlas junto a la sepultura de su padre.

Con respecto a detalles de cómo fue el accidente de automóvil, no se cuenta con mucha información al respecto por parte de Chamonic, pero debemos esperar a que los familiares del artista den más detalles al respecto.

¿Cuándo cumple años la mamá de Nodal?

Se sabe que la mamá de Christina Nodal cumple años el 5 de noviembre. Anteriormente, se había difundido posible información sobre su estado de salud delicado, situación que supuestamente podría haber causado la cancelación de su festejo.

Sin embargo, dichos rumores fueron claramente desmentidos, en especial al darse a conocer desde Chamonic detalles sobre la muerte de una de las tías de Nodal en un letal accidente. Pero ninguno de ellos ha emitido un comunicado o publicación que hable al respecto, ya sea que confirme los hechos o desmienta la situación.