Dile adiós a la corona navideña, esta es la tendencia para este 2025

La llegada de la Navidad está revolucionando a muchos ciudadanos que ya han comenzado a adquirir los adornos con los cuales van a embellecer sus hogares. Mientras algunos seguirán por la senda de los clásicos, otros se inclinarán por las nuevas tendencias que buscan modernizar las decoraciones de estas celebraciones.

La Inteligencia Artificial (IA) comienza a tomar protagonismo en este punto ya que permite analizar las nuevas tendencias que se imponen a lo largo y ancho del mundo. Además, puede responder cualquier consulta relacionada con la decoración de Navidad y Año Nuevo por lo que modernizarse no es algo imposible.

¿Adiós a la corona de Navidad?

Entre los elementos de decoración más utilizados en esta época del año se destaca la tradicional corona de Navidad, que es descrita por Gemini como “un adorno circular, generalmente hecho de ramas de pino o abeto, que puede decorar puertas o mesas y sirve como símbolo de bienvenida y celebración”.

La IA de Google remarca que “la versión más tradicional, la corona de Adviento, es una tradición cristiana que tiene un significado específico”. Sin embargo, como sucede en todos los ámbitos, las nuevas tendencias que pasan de país en país podrían reemplazar a este elemento y darle paso a otros estilos y otras formas, motivo por el cual muchos piensan que la corona navideña parece tener los días contados.

¿Qué tendencia se impone esta Navidad?

De cara a la Navidad 2025, Gemini afirma que algunas tendencias se han comenzado a posicionar como una alternativa a la tradicional corona navideña. Estas alternativas, explica, “incluyen guirnaldas de tela, cestas de mimbre, carteles decorativos, o una estructura de alambre en forma de corazón o estrella”.

La Inteligencia Artificial precisa que esta Navidad también “se podrá usar una base de ramas o follaje para crear un diseño más orgánico, o utilizar esferas y luces para una opción moderna”. Por lo tanto, Gemini indica que si buscas adornar tu puerta bajo las nuevas tendencias puedes optar por las siguientes alternativas:

