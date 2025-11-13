Estos son los productos que tendrán aumentos con impuestos en 2026, de acuerdo a DOF

Falta muy poco para que comience el 2026 por lo que te adelantamos que vayas sacando cuentas debido a que habrá productos que tendrán aumentos en impuestos en el próximo año, de acuerdo a lo que manifestó el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Cuáles son los productos que tendrán aumentos?

Se aprobó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en la que se estableció de manera precisa el aumento en la tasa de gravamen para diversos productos y servicios considerados nocivos para la salud.

Aquí se registran productos del rubro son los refrescos y tabaco, como una política de prevención que busca impactar positivamente en la salud pública y en la economía nacional. Asi es que buscan reducir la incidencia de enfermedades crónicas y elevados costos de atención.

La lista completa es;

Cigarros

Puros y otros tabacos labrados

Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano

Otros productos que contengan nicotina

Bebidas saborizadas listas para consumir

Concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas

Jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expandan en envases abiertos

Sueros orales sin glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio, citrato trisódico

Además de estos productos mencionados, también se encuentran los videojuegos con contenido violento, además de juegos con apuestas y sorteos que también tendrán un aumento en impuestos.

🧃El alto consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas en México está relacionado con un aumento preocupante de diabetes y enfermedades del corazón.



Aplicar impuestos más altos a estos productos es una estrategia probada para proteger la salud, reducir su consumo y fomentar… pic.twitter.com/8EQa3zd2Iy — CINyS - INSP (@1CINyS) September 25, 2025

¿De cuánto será el aumento al tabaco y refrescos?

Los cigarrillos recibirán un impuesto del 20% pero además también se pagará una cuota de $1.1584 por cigarro enajenado o importado. Lo que se busca con este y los demás productos, es que la población disminuya su consumo con el objetivo de que la salud de los mismos se vea beneficiada.

Los refrescos recibirán cuotas aplicables de $3.0818 por litro cuando se trate de bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos y de $1.500 por litro cuando contengan cualquier tipo de edulcorantes añadidos.