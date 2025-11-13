Este es el método para desactivar WhatsApp sin eliminar tu cuenta

Se trata, posiblemente, de una forma en la que puedas descansar de todos los movimientos digitales que tienes a través de esta aplicación sin que esto signifique perder tus datos guardados. Cada vez son más las personas que necesitan darse un respiro de WhatsApp, por lo que aquí conocerás la forma de desactivarlo.

Erróneamente se cree que al desactivar WhatsApp la cuenta se eliminará en automático, un hecho que no puede estar más alejado de la realidad. Si estás harto de los constantes mensajes y quieres descansar un poco de esta modernidad líquida, entonces aquí conocerás el método para desactivar tu cuenta sin eliminarla.

¿Cómo desactivar la cuenta de WhatsApp sin eliminarla?

Si cuentas con un dispositivo Android, lo primero que tienes que hacer es forzar la detención de WhatsApp para bloquear la actividad en segundo plano. Por ende, debes entrar a los Ajustes de tu celular, ir a Aplicaciones, buscar la app, seleccionarla y apretar la opción “Forzar Detención”.

Te puede interesar: ¿Cómo editar los mensajes de WhatsApp paso a paso?

Una vez hecho esto, dejarás de recibir mensajes y llamadas. Si cuentas con iOS el proceso es distinto, pues aquí puedes desinstalar WhatsApp a través de Configuración - General - Almacenamiento del iPhone. Aquí, deberás seleccionar la aplicación para, finalmente, “Desinstalar App”.

Ahora bien, si no deseas llegar al punto de desinstalar tu WhatsApp, existen algunos trucos que podrían ayudarte a “desconectarte” sin borrar la app, entre los que destacan silenciar los chats o grupos en donde estés, archivar las conversaciones que no quieras ver, desactivar las notificaciones o cerrar la sesión en el formato WEB.

¿En qué momentos se recomienda “darte un respiro” de WhatsApp?

Si utilizas tu cuenta para temas laborales, se recomienda “olvidarse” de ella durante tu periodo de vacaciones para que disfrutes por completo estos días. Ahora bien, si vives por un periodo de ansiedad o estrés, no descartes alejarte de WhatsApp durante, al menos, unas horas. Recuerda que tu salud mental y tranquilidad es lo primero.