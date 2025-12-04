¡No gastes tu dinero! Estos son los mejores trucos para sobrevivir a la cuesta de enero 2026

Restan solo unas semanas para que se lleve a cabo la Navidad, una celebración que sugiere un gasto importante de dinero no solo en la cena, sino también en los obsequios y la decoración. Si tu intención es evitar a toda costa la cuesta de enero, entonces analiza esta información.

Se le conoce como cuesta de enero a los problemas económicos que la mayoría de las personas tienen al inicio de un nuevo año, sobre todo, por los elevados gastos que se tuvieron durante diciembre. Ante esto, existen algunos trucos para mantener el dinero en tu cartera y sobrevivir a este periodo. ¿Cuáles son?

¿Cuáles son los mejores trucos para sobrevivir a la cuesta de enero?

Los gastos de Navidad brindan la posibilidad de pagar los productos a meses, aunque, en teoría, se recomienda pagar todas y cada una de las deudas que se tengan antes del inicio de un nuevo año y evitar con ello las preocupaciones por la cuesta de enero, la cual se da precisamente por estos gastos que, aunque previstos, no dejan de ser “dolorosos”.

Te puede interesar: ¿Cómo ahorrar dinero apagando estos electrodomésticos?

Bajo este tenor, no descartes ahorrar y tener un “colchón” económico para cualquier emergencia. No se trata de no adquirir productos durante estas festividades, sino de comparar precios, analizar lo que deseas adquirir y, una vez así, escoger la mejor opción para tu bolsillo.

La cuesta de enero deriva, también, de los gastos hormiga que se realizan durante el mes anterior; es decir, aquellas compras que, aunque en un principio no son relevantes por el poco valor económico que sugieren, al término del mismo se vuelven “dolorosas” si cada una de esta se une con las anteriores.

La importancia de tener un presupuesto fijo

Muchas personas consideran esencial contar con un presupuesto establecido desde inicios de diciembre para que este no se salga de las manos al momento de adquirir obsequios de Navidad. Tener un dinero específico para estos gastos hará que tengas control sobre tus finanzas en uno de los meses más importantes para todas las personas.