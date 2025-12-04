El mensaje de Maribel Guardia a su esposo tras supuesto escándalo de infidelidad

Las redes sociales de Maribel Guardia han vuelto a ganarse la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación. Lejos de alguna polémica con su ex nuera Imelda Tuñón, en esta oportunidad fue un romántico mensaje que la actriz le dedicó a su esposo lo que se robó todas las miradas.

El abogado Marco Chacón fue el destinatario de las sentidas palabras de Maribel Guardia. Ambos llevan 28 años juntos y ahora están celebrando juntos el cumpleaños número 52 de él, motivo por el cual la actriz le expresó su amor abiertamente.

¿Cuál fue el mensaje de Maribel Guardia a su marido?

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia compartió un video en donde recopiló fotografías en donde aparece junto a su marido y también puede verse a su fallecido hijo, Julián Figueroa. “Mi amor Marco Chacón”, inicia el romántico mensaje de la actriz.

“Hoy celebramos no solo tu cumpleaños sino 28 años de festejarlo juntos. Cada una de las fotos de este video es un pedacito de nuestra historia: risas, aventuras, sueños cumplidos y momentos que guardo en el corazón”, remarcó la actriz en su posteo.

Maribel Guardia celebra el amor

La publicación de Maribel Guardia dejó en claro que además del cumpleaños de su esposo, está celebrando al amor. “Gracias por ser mi compañero, mi apoyo, mi alegría diaria. Por todos estos años llenos de amor y por los que todavía nos esperan”, añadió la famosa costarricense.

Sobre el final del posteo, Maribel Guardia pidió para Marco Chacón “que este nuevo año de vida te traiga salud, paz y muchas razones para sonreír. Yo estaré aquí, siempre, para seguir celebrándote”. La actriz dejó expuesto así su amor para con su esposo y culminó su saludo diciendo: “Te amo más de lo que las palabras pueden decir. #happybirthday”.