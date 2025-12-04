Pedro Torres reaparece después de los rumores sobre su estado de salud

Pedro Torres en los últimos meses se ha encontrado en el huracán del escándalo, después de que salieran rumores donde supuestamente se había muerto o que había juntado a sus amistades para despedirse por su estado de salud, chismes que claramente fueron falsos y desmentidos.

Después de mucho tiempo, el importante productor reapareció en un importante evento. A continuación te contamos todo lo que se sabe sobre la importante celebridad y cómo se encuentra actualmente.

¿Qué le pasó a Pedro Torres?

El 2 de diciembre, apareció Pedro Torres en la ceremonia para la entrega de la Presea Manuel Acuña, donde el productor mexicano recibió un importante reconocimiento junto a Lucía Méndez, un premio en el que se galardonó la larga trayectoria artística, así lo explican en Infobae.

Durante la entrega, el artista detalló su sentimiento al respecto, ya que están honrando su trayectoria y a todas las personas que trabajaron con él. Además de estar presente Lucía Méndez, quien es una amiga cercana de él, también estuvo su actual pareja, Saddy Abaunza Delgado, siendo importantes en su vida.

Ante los rumores sobre su muerte, aunque llegó en una silla de ruedas, es posible ver que el estado de salud de la celebridad se encuentra estable, ya que se le veía contento y en ciertas ocasiones se levantó de su asiento, permitiendo que pueda acudir a las ceremonias importantes.

¿Qué enfermedad padece Pedro Torres?

No olvidemos que Pedro Torres fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un padecimiento que, conforme pasa el tiempo, debilita el músculo y genera dificultades en el movimiento del cuerpo, según la Biblioteca Nacional de Medicina. Provocando los siguientes síntomas conforme avanza el malestar:

Dificultad para moverse en general

Dificultad para respirar y tragar.

Caída de la cabeza por debilitamiento.

Cambios de voz.

Problemas en el habla.

Aunque es un padecimiento terrible, por el momento el productor se mantiene estable y activo en su vida. Por lo que su presencia se encargó de eliminar todos los rumores que cuestionaban su estado de salud.