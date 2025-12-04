Fotografías | Hermoso momento: Antonio Rosique comparte IMAGENES INEDITAS del embarazo de su esposa

Antonio Rosique, sin lugar a duda, es una de las figuras más queridas de la televisión mexicana y figura clave de millones de fanáticos de Exatlón México. El comentarista ahora vuelve a encender la conversación al revelar recientemente que será papá, noticia que ahora conmovió a sus miles de seguidores, amigos y familiares con una serie de imágenes inéditas sobre el proceso de embarazo de su esposa, en donde se les ve felices y radiantes conviviendo en la playa.

El mensaje de Rosique en redes: “And so the real adventure begins…”

Desde su cuenta oficial en Instagram, Rosique acompañó una serie de fotografías con la frase “And so the real adventure begins…” (“Y así comienza la verdadera aventura”), palabras con las que reflejan la emoción que vive junto a su esposa durante esta nueva etapa.

Rosique y su esposa Michelle Saide, comparten un momento único frente al mar, donde dan evidencia de un ultrasonido y confirman el crecimiento de su primer bebé. Estas imágenes llenaron de emoción y buenos deseos a sus seguidores, amigos y celebridades.

La familia Rosique celebra un nuevo capítulo

Fue durante el Duelo de los Enigmas que Rosique reveló que sería papá, y en una dinámica que sorprendió a todos, reveló el sexo de su primogénito, llenando a todos de alegría al saber que sería una niña la que llegara a la vida de la feliz pareja.

Un gesto íntimo que se volvió viral entre los miles de seguidores de Exatlón México

Las imágenes compartidas por la feliz pareja no solo revelan la enorme felicidad del conductor, sino también la complicidad que comparte con su esposa dentro de esta etapa tan significativa no solo para su vida, sino para lo que significa ser la Máxima Autoridad de Exatlón México, donde ha cuidado por años a los atletas que han desfilado por los circuitos.