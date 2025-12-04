Las canciones de Daddy Yankee que Raphy Pina registró como coautor

El reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Ayala, presentó una demanda contra su exmánager y amigo Raphy Pina ante un tribunal federal en Puerto Rico por supuesta apropiación de derechos de autor.

Los señalamientos contra Raphy Pina

Según la demanda, Daddy Yankee acusa a Pina de desviar regalías, manipular documentos de porcentaje de propiedad y alterar formularios de copyright. El objetivo, según el artista, habría sido apropiarse de los derechos de autor de 15 canciones registradas sin autorización como coautor.

Temas musicales involucrados en la demanda

“Todo comienza en la disco”

“Llevo tras de ti”

“Zum, zum, zum”

“Otra cosa”

“De vuelta pa’ la vuelta”

“Bella y sensual”

“Mayor que yo”

“Relación”

“El Desorden”

“Runaway”

“Buena vida”

“La Rompecorazones”

“Inolvidable (Remix)”

“Vuelve”

“Perdido por el mundo”

Con esta acción legal, Daddy Yankee busca rectificar la titularidad de sus derechos de autor, recuperar regalías desviadas, obtener indemnización por daños y perjuicios y evitar futuros reclamos fraudulentos.

La respuesta de Raphy Pina

Tras conocerse la demanda, Pina reaccionó en Instagram con un mensaje que muchos interpretaron como indirecta hacia el artista: “En ese silencio sigo afirmando que podrán existir luchas afuera, pero dentro de mi hogar hay una paz que no se negocia y que no permito que ninguna distracción rompa”, escribió junto a una imagen de su prometida Natti Natasha y su hija menor.

En el extenso texto, el productor añadió: “Verlas dormir así, me recordó lo que Dios siempre pone frente a mí: lo que realmente importa”.

Una amistad de años en entredicho

La disputa legal ha sorprendido a los fanáticos, ya que Daddy Yankee y Natti Natasha mantienen una relación de amistad desde hace años. El reggaetonero incluso es padrino de Vida Isabelle, hija mayor de la pareja, de 4 años.

Cuando Pina fue sentenciado en mayo de 2022 a tres años y cinco meses de prisión por supuesta posesión ilegal de armas —de los cuales cumplió dos años y dos meses—, Daddy Yankee fue uno de los principales apoyos de Natti Natasha durante ese período.

Natti Natasha y Raphy Pina hicieron pública su relación en 2021 tras mantener en secreto por dos años su noviazgo. Poco tiempo después se comprometieron. Su amor ha dado fruto a dos niñas: Vida Isabelle (nacida en mayo de 2021) y Dominique Isabelle (nacida en noviembre de 2025).