El Festival Multiverso 2025 no será en el Parque Bicentenario: te decimos cómo llegar a la nueva sede

Si eras de los que iban todos los años al Festival Multiverso en el Parque Bicentenario, agárrate: este 2025 el evento se muda. La cita es el jueves 6 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, un lugar más grande y cómodo para que la fiesta no se sienta apretada y todos podamos disfrutar sin estrés. Más espacio, mejor sonido y todo listo para pasarla increíble.

¿Por qué se mudó el Festival Multiverso?

El Parque Bicentenario estuvo genial todos estos años, pero se estaba quedando chico para todo lo que el festival quería ofrecer. Con el Estadio GNP Seguros, los organizadores tienen más libertad: escenarios grandes, áreas para comer, mejores accesos y un montón de servicios que antes no cabían.

Además, el lugar ya ha recibido a artistas internacionales y sabe cómo manejar multitudes, así que, aseguran, la experiencia será mucho más fluida y divertida. Básicamente, más espacio significa menos empujones y más momentos para disfrutar de la música.

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el Festival Multiverso 2025

El Estadio GNP está en Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, en la colonia Granjas México. Tiene capacidad para más de 60 mil personas, gradas, explanadas, estacionamiento y todos los servicios que uno espera en un festival grande. Para llegar este imponente recinto, hay distintas maneras:



Transporte público : la opción más sencilla es la Línea 9 del Metro. Puedes bajarte en Ciudad Deportiva, Velódromo o Puebla y caminar unos minutos hasta el estadio. Si vienes de lejos, combinar Metro con Metrobús y transporte local también funciona bastante bien.

: la opción más sencilla es la Línea 9 del Metro. Puedes bajarte en Ciudad Deportiva, Velódromo o Puebla y caminar unos minutos hasta el estadio. Si vienes de lejos, combinar Metro con Metrobús y transporte local también funciona bastante bien. Auto o apps de movilidad: Si piensas ir en carro, el estacionamiento es grande, pero conviene salir con tiempo para evitar tráfico. También puedes pedir tu auto de aplicación y bajarte en los puntos cercanos al estadio, solo unos pasos y listo, ya estás en la entrada.

Qué artistas estarán en el Festival Multiverso 2025

Hasta ahora, algunos de los artistas confirmados son Belanova, CD9, Grupo Firme, Puso 21, Los Caligaris, Víctor García, entre otros. Además, habrá zonas de comida, experiencias interactivas y escenarios alternos para que no falte diversión.

Los boletos para la edición 2025 del Festival Multiverso son gratis

Cómo conseguir boletos para el Festival Multiverso 2025

Ojo, los boletos no se venden: las entradas se entregarán mediante dinámicas y transmisiones en vivo, organizadas por emisoras y patrocinadores del festival. La recomendación es seguir las redes oficiales y sintonizar los programas aliados, donde anunciarán cómo participar, los horarios y los puntos de entrega. Suelen abrirse por tiempo limitado, así que estar pendiente es clave si quieres tu entrada.