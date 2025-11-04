“La Chupitos” denuncia acto de racismo en Estados Unidos. ¡La amenazaron con llamarle al ICE!

A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, Liliana Arriaga “La Chupitos” está denunciando un acto de racismo que vivió con su familia en Corpus Christi, Texas. Según ha explicado, el personal de un hotel fue grosero con ella e incluso amenazó con llamar al Servicio de Inmigración estadounidense (ICE).

Liliana Arriaga “La Chupitos” pide ayuda en redes para denunciar acto de racismo en Estados Unidos

La comediante mexicana se encontraba de viaje con su familia en la ciudad de Corpus Christi, Texas, para asistir a un evento de su nieta porque es porrista. Sin embargo, miembros del personal del hotel donde se alojaron fueron groseros con ellos.

“La Chupitos” explica que ya había llegado su hora de abandonar la habitación pero pidieron un momento más para poder tomar todo su equipaje. Personal del hotel llegó y, de manera grosera, les exigieron que salieran.

La situación escaló al punto en que Liliana Arriaga y su familia fueron amenazados con que llamarían al ICE. Ella aclaró que se encuentra legalmente en Estados Unidos; se considera un acto de racismo usar este tipo de amenazas o asumir que las personas extranjeras se encuentran ilegalmente ahí.

La comediante mostró la fachada del hotel en un video de TikTok y también el rostro de dos empleados que habrían tenido el comportamiento racista. “Ayúdenme a compartirlo y que pueda llegar a las autoridades correspondientes”.

Hasta el momento no se ha dado alguna actualización del caso, pero Liliana Arriaga ha estado recibiendo apoyo por parte de sus seguidores y la mayoría de los comentarios en el video de la comediante expresan indignación por lo sucedido.