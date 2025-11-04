inklusion logo Sitio accesible
Logo-La-Granja-VIP
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
adn_header_824x291_01.png
Azteca UNO
Famosos
Nota

“La Chupitos” denuncia acto de racismo en Estados Unidos. ¡La amenazaron con llamarle al ICE!

Liliana Arriaga “La Chupitos” estaba Texas con su familia cuando el personal de un hotel tuvo comportamientos racistas con ellos, según denunció en sus redes.

la chupitos racismo estados unidos
Crédito: Mezcalent
Samantha Guzmán
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, Liliana Arriaga “La Chupitos” está denunciando un acto de racismo que vivió con su familia en Corpus Christi, Texas. Según ha explicado, el personal de un hotel fue grosero con ella e incluso amenazó con llamar al Servicio de Inmigración estadounidense (ICE).

Liliana Arriaga “La Chupitos” pide ayuda en redes para denunciar acto de racismo en Estados Unidos

La comediante mexicana se encontraba de viaje con su familia en la ciudad de Corpus Christi, Texas, para asistir a un evento de su nieta porque es porrista. Sin embargo, miembros del personal del hotel donde se alojaron fueron groseros con ellos.

“La Chupitos” explica que ya había llegado su hora de abandonar la habitación pero pidieron un momento más para poder tomar todo su equipaje. Personal del hotel llegó y, de manera grosera, les exigieron que salieran.

@_lachupitos NO ES JUSTO!!NO ES JUSTO !! Ayúdenme a reportar y compartir esto ! Terminemos con este racismo! #holydayinnexpress #ice #racismo #fyp #latinosunidos ♬ sonido original - _lachupitos

La situación escaló al punto en que Liliana Arriaga y su familia fueron amenazados con que llamarían al ICE. Ella aclaró que se encuentra legalmente en Estados Unidos; se considera un acto de racismo usar este tipo de amenazas o asumir que las personas extranjeras se encuentran ilegalmente ahí.

La comediante mostró la fachada del hotel en un video de TikTok y también el rostro de dos empleados que habrían tenido el comportamiento racista. “Ayúdenme a compartirlo y que pueda llegar a las autoridades correspondientes”.

Hasta el momento no se ha dado alguna actualización del caso, pero Liliana Arriaga ha estado recibiendo apoyo por parte de sus seguidores y la mayoría de los comentarios en el video de la comediante expresan indignación por lo sucedido.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×