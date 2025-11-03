El pueblo de Chiapas que tiene la mejor cafetería y pocos han visitado, según la IA

Si eres amante del café y buscas destinos fuera de lo común, Chiapas tiene una joyita escondida que pocos conocen y que deberías incluir en tu lista de viajes. Según la base de datos de la Inteligencia Artificial (IA), hay un pueblo que no solo ofrece paisajes llenos de encanto, sino también la mejor cafetería de la región. Aquí te contamos cuál es y qué puedes hacer en tu visita.

Se trata de dos poblados: Unión Juárez, ubicado en la región del Soconusco, y Jaltenango de la Paz. De acuerdo con ChatGPT, esta zona tiene fama de ser cafetalera, aunque su atractivo aún no ha sido descubierto por el turismo masivo, lo que la convierte en una experiencia auténtica y tranquila.

Es bien sabido que el estado de Chiapas, al igual que Veracruz y algunas regiones de Jalisco, ofrece granos de café de alta calidad, reconocidos a nivel mundial. Y eso no es todo: en este lugar también encontrarás fincas cafetaleras donde podrás conocer de cerca cómo se cultiva, cuida y tuesta el café.

(ESPECIAL/Google Maps) Así es Unión Juárez, en Chiapas.

¿Dónde conseguir un buen café en Chiapas, según la IA?

Una de las cafeterías que recomienda la IA es la de la Finca Triunfo Verde, una cooperativa que comercializa café orgánico y se encuentra cerca de la Reserva de la Biósfera El Triunfo. Allí podrás disfrutar de una taza con aroma intenso y notas únicas , mientras te rodeas de naturaleza y tranquilidad.

¿Qué hacer en Chiapas además de probar su delicioso café?

Chiapas es uno de los estados de México con mayor riqueza natural, y muchos viajeros lo eligen por su autenticidad. Según la Secretaría de Turismo del estado, a través del programa México Desconocido, uno de los sitios imperdibles es la Zona Arqueológica de Palenque, un tesoro lleno de historia y misterio.

(ESPECIAL/VisitChiapas) También puedes disfrutar la Cascada de Agua Azul en Chiapas.

También puedes visitar las Cascadas de Agua Azul, con sus impresionantes albercas naturales, ideales para darse un chapuzón y disfrutar del entorno. Otros atractivos recomendados son el Cañón del Sumidero, las Lagunas de Montebello, la Laguna Miramar y el Arco del Tiempo.

¿Cuántos Pueblos Mágicos tiene Chiapas?

Chiapas tiene seis Pueblos Mágicos, perfectos para armar una ruta cafetera y cultural. Según la SECTUR, estos son: