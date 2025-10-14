Este es el Pueblo Mágico con el hotel más pintoresco y barato cerca de CDMX, según la IA

Al momento de planear un viaje, uno de los aspectos más importantes es el alojamiento, pues de esto depende la comodidad y el descanso para reponerse después de un día de aventuras. La buena noticia es que esto no significa que deba gastarse mucho dinero en el hotel, en especial cuando se visita algún Pueblo Mágico que tiene opciones buenas, bonitas y baratas.

Es el caso de Atlixco, un fascinante rincón de Puebla ubicado muy cerca de la CDMX, que entre sus ventajas ofrece una gran variedad de hospedajes que no le piden nada a los de cinco estrellas. Esto gracias a que tiene diseños que hacen ver lujosas a sus habitaciones, pero conservando el color y la accesibilidad.

Secretaría de Turismo El Pueblo Mágico de Atlixco es perfecto para pasar unos días de desconexión

Una buena opción para pasar unos días de desconexión sin tener que viajar por horas para llegar y gastando poco, es el Hotel Vitorina, que según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, destaca por su linda decoración y el ambiente de cercanía que transmite en cada espacio.

¿Cuánto cuesta pasar una noche en el hotel más bonito de Atlixco?

Si tu presupuesto está un poco reducido o simplemente no quieres invertir tanto en el hospedaje porque prefieres gastar en salidas y alimentos, el Hotel Vitorina tiene cuartos dobles que van desde los mil pesos por noche. Es decir, por cada huésped se estaría pagando un aproximado de 500 pesos, precio irresistible tratándose de un Pueblo Mágico cercano a la Ciudad de México.

Hotel Vitorina Encontrar un hotel bonito y que no cueste tanto es posible en Puebla

En las reseñas hechas por viajeros es posible encontrar reseñas del lugar para tener una idea de qué es lo que ofrecen. Así que tal como destacan en los comentarios, quienes buscan de un lugar limpio, cómodo y que no cueste tanto, esta es una alternativa amigable que vale la pena conocer para tener unas vacaciones de ensueño en Atlixco.

Esto es lo que ningún viajero debe olvidar antes de ir a Atlixco

Lo único a considerar es que debe verificarse la disponibilidad de habitaciones con anticipación, pues al tratarse de un destino concurrido este hotel pintoresco y barato en Atlixco suele llenarse en su totalidad. Y para complementar tu viaje, te recomendamos hacer un breve itinerario de las cosas que te gustaría conocer en este mágico rincón de Puebla, ubicado a poco más de dos horas desde la CDMX.