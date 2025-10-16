Así exhibió Cazzu los ataques que recibe por parte de Christian Nodal

Una vez más el conflicto entre Cazzu y Christian Nodal toma repercusión pública. En esta oportunidad, la trapera argentina que se encuentra en México ofreciendo una serie de conciertos en el marco de su gira “Latinaje” se refirió a las acusaciones de su expareja.

La intérprete de “Con otra” se presentó en la noche de este miércoles en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y aprovechó la ocasión para dirigirse a su público con una carta abierta. Cazzu ofreció así una respuesta directa a las acusaciones de Christian Nodal.

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal?

Antes de cantar la canción “Inti”, la cual está dedicada a su pequeña hija, Cazzu confesó que no recibe ayuda en la crianza de su pequeña. Además, acusó a Christian Nodal de atacarla constantemente y, en este marco, reivindicó la fortaleza que ella y otras mujeres que han sido víctimas de este tipo de situaciones.

“Yo, igual que muchas de ustedes, no sólo no recibo ayuda, recibo ataques. Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha”, comenzó diciendo Cazzu en su show.

"Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo".



-Cazzu. pic.twitter.com/lNoBOPmS10 — SUGARITA MAGNETICA 💛✨ (@CarneDeAzucar) October 16, 2025

La artista agregó: “Cuando yo hablo de mi vida y mi situación lo hago como mamá, porque cuando una es madre el amor de hombre importa un carajo. Es injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que me está pasando, pero es preciso y necesario que sepan que esta lucha es de todas nosotras. Mientras la injusticia y la tristeza nos oprima el pecho, sabemos encontrar un bálsamo en nuestros hijos”, agregó Cazzu.

¿Por qué Cazzu realizó estas declaraciones?

La cantante argentina decidió hablar sobre el tema luego de que los representantes legales de Christian Nodal emitieran un comunicado desmintiendo la versión de Cazzu sobre la crianza de la hija que tienen en común.

Esto comenzó cuando Cazzu llegó a México y, ante la consulta de los reporteros, la artista dijo que durante su estadía en México iba a permitir que Christian Nodal pudiera ver a su pequeña hija, pero esto no estaba sucediendo porque él no había querido verla. Sin embargo, según los abogados del artista mexicano, la abogada de la trapera no había respondido las llamadas para coordinar el encuentro con Inti.