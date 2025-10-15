¿Quién es Brandon Zariñan? El novio de Felicia Mercado 44 años menor que ella

Brandon Zariñan es un joven artista, que en los últimos días se ha encargado de acaparar las noticias de farándula, debido a que se enamoró de Felicia Mercado, un romance que tiene una gran diferencia de edades, provocando un gran número de críticas al respecto.

Ante tal noticia, son muchos los usuarios que desean conocer más sobre su historia y saber a qué se dedica. Es así que te detallaremos que se sabe sobre el reconocido artista y el romance entre ellos.

¿Quién es Brandon Zariñan?

Brandon Zariñan es un joven artista de apenas 21 años, quien se ha destacado por ejercer su carrera como actor en papeles pequeños de telenovelas, contando con acreditación de la ANDA, también se destaca por ser reconocido en el mundo del modelaje.

Dentro de su trayectoria, se destacan sus participaciones en el programa de ‘Venga la alegría’. Aunque se mantiene activo en su Instagram, donde ha logrado reunir 16 mil seguidores, hay detalles de su vida privada que siguen siendo desconocidos, donde comparte su día a día.

¿Está enamorado de Felicia Mercado?

Brandon Zariñan en una entrevista realizada por el medio de TVNotas, habló abiertamente sobre su relación con Felicia Mercado, donde hay una gran diferencia de edades entre ellos. Donde el artista mencionó que él se atrevió a dar el primer paso para conquistarla.

Aunque la actriz lo detuvo por la gran diferencia de edades. Sin embargo, ha sido posible verlos a ambos compartiendo momentos juntos, desde salidas y cenas románticas. Dentro de sus declaraciones, el joven ya reveló que ya se habían besado.

Ante las intensas críticas, el joven aprovechó para contar que en su niñez ya se había enamorado de alguien mucho mayor que él, declarando abiertamente su atracción hacia las mujeres más grandes.

Hasta el momento, Felicia Mercado, no ha dado ninguna declaración que desmienta o confirme dicha noticia. Pero las redes están explotando ante el posible romance que está ocurriendo entre ambas personalidades.