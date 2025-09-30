Evita enfermedades en temporada de lluvia con estos alimentos

La alimentación juega un rol muy importante en el cuidado de la salud durante todo el año. Sin embargo, cuando la temporada de lluvia inicia resulta necesario reforzar ciertas vitaminas y es por eso que especialistas aconsejan consumir determinados alimentos.

La temporada de lluvia trae consigo enfermedades virales que afectan fuertemente a los organismos cuya salud se encuentra desprotegida. Ante esta situación, viene bien conocer qué alimentos son los más adecuados para consumir y fortalecer nuestro sistema inmunitario.

¿La temporada de lluvias es sinónimo de enfermedades?

Cuando la temporada de lluvia inicia los cuadros virales se multiplican y es que no se trata de una cuestión relacionada directamente con el agua, sino por los cambios bruscos de temperatura. El calor que sol genera de día se ve repentinamente cuando la tarde cae y las precipitaciones colaboran en el decesos de la temperatura.

#nutricion #entrenamiento #fitness #fitnessargentina #calorias #deficitcalorico ♬ sonido original - nutricion.martin @nutricion.martin Top 12 alimentos con más vitamina c cada 100 gramos. 12. Ananá: con 20mg de vitamina c. 11. Pomelo: tiene 40mg de vitamina c. 10. Limón: con 45mg de vitamina c. 9. Coliflor: tiene 48 mg de vitamina c. 8. Naranja: con 50 mg de vitamina c. 7. Frutilla: tiene 60mg de vitamina c. 6. Papaya: con 80 mg de vitamina c. 5. Brócoli: tiene 85mg de vitamina c. 4. Repollito de Bruselas: con 90mg de vitamina c 3. Kiwi: tiene 95 mg de vitamina c. 2. Perejil: con 130 mg de vitamina c. 1. Morrón: tiene 150mg de vitamina c. #nutrición

Esto es uno de los motivos por los cuales las personas se enferman mayormente en esta época del año. Las enfermedades respiratorias, los resfríos y las gripes se convierten en enfermedades características de esta temporada del año en donde la concentración de muchas personas en ambientes cerrados colabora de manera negativa en la proliferación de los virus.

¿Qué alimentos consumir para no enfermar?

En base a lo señalado, resulta necesario reforzar nuestro sistema inmunitario ante la temporada de lluvias. Con el objetivo de evitar enfermarse, los expertos de la salud apuntan a consumir alimentos que aporte vitamina C al organismo.

Es por eso que aconsejan el consumo de guayaba, pimiento rojo, kiwi, brócoli y cítricos como naranjas, mandarinas, limones y toronjas. Estos alimentos se caracterizan por su contenido de vitamina C, pero también ayudan con la absorción de hierro, aportan fibra, antioxidantes y demás nutrientes que se encargan de robustecer el sistema inmunológico. Incluirlos en nuestra dieta ayuda al cuerpo a estar preparado ante el arribo de las enfermedades virales.