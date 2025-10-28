Ángela Aguilar subió nuevo contenido a redes: ¿Hablo sobre Cazzu?

Cazzu recientemente, dejó el país después de sus múltiples presentaciones en territorio mexicano, donde ella pudo experimentar el fiel apoyo de sus seguidores, en especial después de los comentarios que hizo Christian Nodal sobre el cuidado de su hija y la suma millonaria que paga para sus cuidados.

Ángela Aguilar en los últimos días se ha encontrado en el ojo del huracán del chisme, siendo blanco de fuertes críticas. Después de no publicar nada en su cuenta, recientemente fue posible ver que publicó nuevo contenido en su historia en su Instagram. Es así que te detallaremos si dio alguna opinión de la cantante argentina.

¿Qué publicó Ángela Aguilar?

Desde hace tiempo, era posible ver que Ángela Aguilar no subía nada, sin embargo, en su cuenta de Instagram, mediante una “Historia” subió nuevo contenido, en el que explicaba que había pasado días en silencio y espera, para poder cantar y sentir alegría, lo que podría parecer un nuevo anuncio de presentaciones en vivo. Esto comentó al respecto:

“El silencio me ayudó a pensar, pero eso no me sirvió. La espera me trajo calma, pero no quedé satisfecha. El ruido logré callar buscando una melodía, para venirles a cantar y sentir de nuevo esa alegría”

El nuevo contenido no dura mucho, pero en pocas palabras podría estar anunciando nuevas fechas para sus conciertos por el Libre Corazón Tour. Hasta el momento, la hija de Pepe Aguilar, no ha hecho ningún tipo de comentario sobre Cazzu y el pleito legal que tiene con Christian Nodal.

¿Por qué hay un pleito legal entre Cazzu y Christian Nodal?

No olvidemos que durante la visita de Cazzu a México, el equipo legal de Christian Nodal subió un comunicado anunciando que el cantante mexicano pagaba una cantidad millonaria de pensión para su hija y que se presentaban trabas para poder ver a la menor.

Ante tales comentarios, la cantante argentina desmintió los comentarios, frente a los medios de comunicación, resaltando que era mucha casualidad que se diera a conocer ese comunicado justo cuando ella se encuentra en la mejor etapa de su carrera. Por ahora, Ángela Aguilar no ha dado su opinión al respecto.