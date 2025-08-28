¿Quién es el ex de Cazzu? La argentina ya tendría pareja

Julieta Emilia Cazzuchelli, quien es conocida artísticamente como Cazzu, pasó por momentos difíciles luego de que se separara de Christian Nodal. Ambos tienen una hija en común por lo que su vínculo no está del todo roto.

¿Es cierto que Cazzu está embarazada nuevamente de Nodal? ¡Chécalo! [VIDEO] Se rumora que Cazzu está embarazada nuevamente de Nodal, ¿es cierto? Además, Karol Sevilla le contesta a Emilio Osorio y Plutarco Haza exige disculpas.

Si bien Nodal se casó con Ángela Aguilar poco tiempo después de su separación, pues a Cazzu le ha llevado un poco más de tiempo. Sin embargo, todo indicaría que actualmente la argentina le está dando una nueva oportunidad al amor y estaría saliendo con su exnovio, el rapero C.R.O.

¿Quién es C.R.O, nuevo amor de Cazzu?

Tomás Manuel Campos, conocido como C.R.O., es un rapero argentino de 26 años nacido en Chos Malal, Neuquén. La música que realiza se caracteriza por tener una mezcla de rap, trap, boom bap, rock y reguetón.

Con el tiempo se ha convertido en un artista destacado de la escena urbana. Su carrera tuvo inicio como freestyler en 2014, pero pronto se enfocó en producir música, colaborando con artistas como Duki y Bizarrap.

Actualmente C.R.O también brilla con discos como Chicos del barrio y presentaciones en festivales como Lollapalooza. Además en el 2023, debutó como modelo en la London Fashion Week, representando a la marca Undefined BA.

¿Qué se sabe de este supuesto romance?

Fue en el programa Ventaneando donde se dio a conocer que Cazzu y C.R.O habrían retomado su relación, que comenzó en 2020. Además se especula que el rapero vivió en un departamento que Nodal le había rentado para Cazzu por lo que esto habría motivado su mudanza.

Cazzu está muy enfocada en su maternidad con la pequeña Inti pero esto no es un impedimento para que vuelva a confiar en el amor. Actualmente los fans de ambos cantantes están a la espera que se confirme la relación.

