Esta es la zona de la CDMX en donde las personas son más ‘chidas’ y te sientes seguro (aunque sea de noche)

La CDMX es multicultural y en cada rincón es posible encontrar algo nuevo, lo que la convierte en una de las preferidas por turistas y habitantes. Y entre los aspectos que a menudo destacan sobre la capital, está el hecho de que hay sitios en donde las comunidades son sumamente cálidas, creando un ambiente de seguridad único a todas horas.

Una de estas zonas es la colonia Portales, ubicada en la Alcaldía Benito Juárez, según la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT. La buena fama que se le ha creado en los últimos años no es en vano, puesto que ha incrementado su oferta de amenidades y espacios públicos, así como la personalidad de quienes habitan ahí y son catalogados como “chidos”.

Creative Commons, Gerardo Emmanuel Ríos. La colonia Portales está ubicada en la Alcaldía Benito Juárez

3 aspectos que hacen de la colonia Portales un lugar cómodo y la hace parecer segura, son:



Hay un ambiente de comunidad

En el pasado, las vecindades eran sumamente comunes en esta colonia, por lo que las familias solían conocerse y convivir entre sí. Y aunque el mercado inmobiliario ha ido transformándose, todavía hay espacios en los que esta cercanía se mantiene y más de una persona estará dispuesta a ayudar a quien lo necesite; tanto para una recomendación de dónde comer hasta indicaciones de cómo llegar a cierto lugar.



Tiene buen flujo de gente a todas horas

Si bien la Portales no es una zona tan concurrida como la Condesa o la Roma, sí tiene numerosos establecimientos de todo giro. Es por esto que en las calles suele haber siempre gente, e inclusive de noche hay establecimientos iluminados que dan la sensación de que es seguro caminar por ahí.



Está bien conectado con el transporte público

Otro detalle que es muy bien valorado en la CDMX, es qué tan sencillo es moverse hacia otras partes de la capital en transporte público. Por lo que al estar cerca de estaciones del metro y vías que van hacia los lugares de interés, hace que se catalogue como mucho más cómodo de circular al saber que existe la oportunidad de trasladarse sin tener que pagar un taxi.

¿Qué tan segura es la colonia Portales?

Como ocurre con cualquier lugar, es necesario tener precaución al momento de estar en la calle, especialmente si se trata de lugares desconocidos o que no se frecuentan demasiado. Si bien los índices de delincuencia en la colonia Portales no son tan altos como otras partes de la capital a las que no se recomienda ir jamás, sí existen un par de episodios violentos reportados por las autoridades.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en abril de 2025 se registró la detención de un hombre que presuntamente agredió con arma de fuego a otra persona tras un percance vehicular en la colonia Portales Sur. Mientras que en la colonia Portales Norte, una supuesta riña entre dos personas en situación de calle dejó un herido y se aprehendió al responsable.