Esta es el pueblo mágico de Nayarit con la playa más bonita
Las opciones que te vamos a brindar son ideales para quienes buscan tranquilidad como así también para quienes quieren algo más enérgico.
Elegir cuál es el pueblo mágico con la playa más bonita puede ser todo un desafío, debido a que la belleza es muy subjetiva y la elección se basa en preferencias personales.
Sin embargo, en Nayarit hay dos lugares que son muy lindos y reconocidos por sus hermosas playas. Estamos hablando de Sayulita y San Blas.
¿Este es el pueblo mágico con la playa más bonita?
Sayulita es la capital del surf y ambiente bohemio
Este pueblo mágico fue nombrado como tal en el 2015. Es muy conocido por su ambiente relajado, bohemio y cosmopolita.
Playa Sayulita: Esta es la playa principal, popular entre surfistas de todos los niveles. Sus aguas azules, su arena dorada y el ambiente vibrante la hacen muy atractiva.
Playa de los Muertos: Luego nos encontramos con esta opción que es más pequeña y tranquila. Tiene un oleaje suave y aguas cristalinas por lo que es ideal para relajarse.
Playa Las Islitas, San Blas, Nayarit 🇲🇽 pic.twitter.com/utwzmT998u— Selvah 𓂀 (@VerdeSelvah) March 31, 2025
San Blas: paraísos naturales y tranquilidad
Aquí nos encontramos este pueblo mágico que fue nombrado en el 2023 y es conocido por sus playas vírgenes y su entorno natural.
Cuenta con las siguientes playas:
Playa Las Islitas: Es una playa tranquila y familiar, perfecta para nadar y pasar un día relajado.
Playa El Borrego: Se caracteriza por su belleza natural, ideal para dar un paseo por la orilla y disfrutar de un ambiente más sereno.
¿Cuál playa elegir?
Si estás en busca de algo más animado, opciones de surf y una gran oferta en restaurantes y tiendas, pues tienes que elegir Sayulita.
En el caso de que busques tranquilidad, estar lejos del bullicio y playas más vírgenes pues debes optar por San Blas.
El pueblo mágico de Nayarit donde está el hotel más bonito y poco conocido
Sayulita
Sayulita es un pueblo bohemio y surfista, conocido por sus playas y ambiente vibrante.
- Hotel La Joya: Este es uno de los hoteles más lindos ya que se encuentra en un acantilado, alejado del bullicio del centro. Es un lugar ideal para descansar y desconectarse. Si bien sus precios son elevados ofrece una experiencia más privada con acceso directo a la playa, alberca y restaurante.
- Casa Cipomea: Aquí encontrarás espacio acogedor y bien equipado, incluyendo cocina y una espectacular alberca. Está a poca distancia del centro, con estacionamiento exclusivo.
- Avela Boutique Hotel: Por último puedes disfrutar de un hotel boutique es mencionado por Booking.com como una opción de 5 estrellas.