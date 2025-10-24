Esta es el pueblo mágico de Nayarit con la playa más bonita

Elegir cuál es el pueblo mágico con la playa más bonita puede ser todo un desafío, debido a que la belleza es muy subjetiva y la elección se basa en preferencias personales.

Sin embargo, en Nayarit hay dos lugares que son muy lindos y reconocidos por sus hermosas playas. Estamos hablando de Sayulita y San Blas.

¿Este es el pueblo mágico con la playa más bonita?

Sayulita es la capital del surf y ambiente bohemio

Este pueblo mágico fue nombrado como tal en el 2015. Es muy conocido por su ambiente relajado, bohemio y cosmopolita.

Playa Sayulita: Esta es la playa principal, popular entre surfistas de todos los niveles. Sus aguas azules, su arena dorada y el ambiente vibrante la hacen muy atractiva.

Playa de los Muertos: Luego nos encontramos con esta opción que es más pequeña y tranquila. Tiene un oleaje suave y aguas cristalinas por lo que es ideal para relajarse.

Playa Las Islitas, San Blas, Nayarit 🇲🇽 pic.twitter.com/utwzmT998u — Selvah 𓂀 (@VerdeSelvah) March 31, 2025

San Blas: paraísos naturales y tranquilidad

Aquí nos encontramos este pueblo mágico que fue nombrado en el 2023 y es conocido por sus playas vírgenes y su entorno natural.

Cuenta con las siguientes playas:

Playa Las Islitas: Es una playa tranquila y familiar, perfecta para nadar y pasar un día relajado.

Playa El Borrego: Se caracteriza por su belleza natural, ideal para dar un paseo por la orilla y disfrutar de un ambiente más sereno.

¿Cuál playa elegir?

Si estás en busca de algo más animado, opciones de surf y una gran oferta en restaurantes y tiendas, pues tienes que elegir Sayulita.

En el caso de que busques tranquilidad, estar lejos del bullicio y playas más vírgenes pues debes optar por San Blas.

