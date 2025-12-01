Elektra pone descuentazo esta palomera tipo cine, para vender o prepararlas en casa

Si siempre soñaste con tener una palomera profesional tipo cine clásico para tu casa o para vender, entonces esta de Elektra te va a encantar por su diseño, pero también por su bajísimo precio porque está en descuento .

¿Cuál es la palomera tipo cine que está en oferta en Elektra?

La máquina de palomitas es de la marca Gutstark de 8 Oz. La puedes encontrar por su modelo y por su capacidad de 11200 W tipo profesional. Es de color rojo y viene con rueditas para transportar de manera sencilla.

(ESPECIAL) Así luce la palomera en oferta.

Según la descripción del producto, el carrito tiene lo siguiente:

Un diseño perfecto : combina muy bien el estilo clásico de las palomeras de carnavales con la tecnología actual para prepararlas muy deliciosas.

: combina muy bien el estilo clásico de las palomeras de carnavales con la tecnología actual para prepararlas muy deliciosas. Es funciona l: la estructura, junto con las llantitas, hacen que sea fácil de llevar a todos lados y hasta en espacios pequeños.

l: la estructura, junto con las llantitas, hacen que sea fácil de llevar a todos lados y hasta en espacios pequeños. Es ideal para iniciar un negocio : vender palomitas es muy rentable, porque la máquina las prepara como en el cine en minutos.

: vender palomitas es muy rentable, porque la máquina las prepara como en el cine en minutos. Hace 9 kilos de palomitas por hora : la carga soporta 150 gramos, y esto hace más sencilla y rápida la producción.

: la carga soporta 150 gramos, y esto hace más sencilla y rápida la producción. No incluye ingredientes , pero solo necesitas maíz, palomero, saborizante y aceite.

, pero solo necesitas maíz, palomero, saborizante y aceite. Se conecta a la corriente: necesitarás un enchufe para poder iniciar con la producción,

¿Cuál es el precio de la palomera que está en oferta?

El costo de esta bonita palomera tipo cine clásico es de solo $7,999 pesos en Elektra. La tienda lo tenía e $8,999 pesos, es decir, ahora tiene una rebaja de mil pesos.

(ESPECIAL) Este es el precio de la palomera en oferta en Elektra.

Además, puedes comprar esta palomera con hasta 3 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes (puedes ver cuáles son en la tienda en línea o en sucursal).

Pero eso no es todo. También puedes comprarlo con el Préstamo Elektra, para diferirlo en 102 semanas de $137 pesitos.

Este es el maíz palomero ideal para palomeras

La mayoría de las personas compran maíz palomero común para hacer palomitas caseras; sin embargo, existe una variante que, aunque es unos pesos más caros, valen completamente la pena: se trata del maíz palomero tipo hongo.

Esta varíante es ideal, sobre todo si sueles prepararlas con saborizantes o caramelo, ya que absorben mejor estos líquidos y su textura es más esponjosa.