Estas son las 5 señales de que una persona se está preparando para dejarte, según la psicología

El término de una relación es un duelo que en la mayoría de las veces lo vive uno, pues es el que menos se lo espera. No obstante, existen varias señales que indican que una persona se está preparando para dejarte y muchas de las veces no las aprecian, pues el enamoramiento es más fuerte que la realidad. Estas son las 5 más evidentes, según la psicología, que también reveló el significado de que un adulto duerma abrazada de un peluche.

1. Cambios de humor

La psicóloga Silvia Silverino indicó en su cuenta de TikTok que esta es una de las señales más comunes, que muchas de las ocasiones la persona no puede contener, pues corresponde a una desconexión interna, ya que no se atreve a expresar en realidad lo que siente. Aunque también ello podría estar ligado a los alimentos que se consumen, en especial a estos 5.

IA La persona que se está preparando para dejarte comienza a ya no tener comunicación

2. No se habla del futuro

El hablar del futuro y tener metas como pareja es un tema que se toca en todas las relaciones, pues ambos quieren crecer por un bien propio. Sin embargo, si ello ya no llega a suceder o alguno de los 2 opta por hablar de otra cosa, puede ser una señal de que el amor se terminó.

3. Se excusa con el tiempo

La persona deja de priorizar o de considerar en su plan a su pareja, pues esto sucede cuando ya no hay interés en la relación, poniendo como excusa el trabajo, la familia e incluso los amigos.

4. Reproches

Cuando la pareja intenta hablar, la persona que está a punto de “abandonar el barco” utiliza este método de manera inconsciente al reprochar las acciones del otro, a manera de culparlo y facilitar la ruptura.

5. Alejamiento emocional

La persona que piensa terminar la relación habla menos y se deja de interesar por el otro, con el objetivo de no terminar como el malo del cuento y dejarle la responsabilidad a su pareja de la toma de decisiones.

Las razones de por qué se termina el amor y la persona se prepara para dejarte

El amor es un tema complejo que muchos deciden afrontarlo con mucha intensidad y otros con precaución, ya que el término de una relación puede ser devastadora para la pareja o solo una persona, la cual no está preparada para decir adiós. Según la psicología, existen razones del porqué no funcionó y ellas son:

