Estas son las 5 señales de que una persona se está preparando para dejarte, según la psicología
El final feliz en algunas relaciones no existe, por lo que las personas dan indicios de que se les terminó el amor y comienzan con ciertas conductas
El término de una relación es un duelo que en la mayoría de las veces lo vive uno, pues es el que menos se lo espera. No obstante, existen varias señales que indican que una persona se está preparando para dejarte y muchas de las veces no las aprecian, pues el enamoramiento es más fuerte que la realidad. Estas son las 5 más evidentes, según la psicología, que también reveló el significado de que un adulto duerma abrazada de un peluche.
1. Cambios de humor
La psicóloga Silvia Silverino indicó en su cuenta de TikTok que esta es una de las señales más comunes, que muchas de las ocasiones la persona no puede contener, pues corresponde a una desconexión interna, ya que no se atreve a expresar en realidad lo que siente. Aunque también ello podría estar ligado a los alimentos que se consumen, en especial a estos 5.
2. No se habla del futuro
El hablar del futuro y tener metas como pareja es un tema que se toca en todas las relaciones, pues ambos quieren crecer por un bien propio. Sin embargo, si ello ya no llega a suceder o alguno de los 2 opta por hablar de otra cosa, puede ser una señal de que el amor se terminó.
3. Se excusa con el tiempo
La persona deja de priorizar o de considerar en su plan a su pareja, pues esto sucede cuando ya no hay interés en la relación, poniendo como excusa el trabajo, la familia e incluso los amigos.
4. Reproches
Cuando la pareja intenta hablar, la persona que está a punto de “abandonar el barco” utiliza este método de manera inconsciente al reprochar las acciones del otro, a manera de culparlo y facilitar la ruptura.
5. Alejamiento emocional
La persona que piensa terminar la relación habla menos y se deja de interesar por el otro, con el objetivo de no terminar como el malo del cuento y dejarle la responsabilidad a su pareja de la toma de decisiones.
@silviaseverinopsico Cuando Alguien esta Preparándose para Dejarte, Siempre Aparecen 3 Señales…👉🏻 Guarda esto para no olvidarte - - - - #emociones #relaciones #psicologia ♬ sonido original - Silvia Severino - Psicóloga
Las razones de por qué se termina el amor y la persona se prepara para dejarte
El amor es un tema complejo que muchos deciden afrontarlo con mucha intensidad y otros con precaución, ya que el término de una relación puede ser devastadora para la pareja o solo una persona, la cual no está preparada para decir adiós. Según la psicología, existen razones del porqué no funcionó y ellas son:
- Solo era enamoramiento
- Malas condiciones de vida
- Monotonía
- Cero comunicación.