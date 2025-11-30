Este Año Nuevo no te vistas de blanco: hay otro color que será tendencia en la celebración de 2025

Este 2025 quedó atrás el color blanco para vestir y recibir el Año Nuevo, pues actualmente está en tendencia el azul petróleo, que no solo únicamente se puede utilizar como outfit, sino que también en las decoraciones o en la mesa donde comerán y brindarán cada uno de los invitados. No compres serie de luces navideñas sin antes conocer estos aspectos que te salvarán la vida.

Esta nueva paleta de color es un tono profundo y sofisticado, sin dejar atrás la elegancia, tal como lo es el blanco, con un gran significado, por lo que es utilizado por muchas personas para dejar atrás el año viejo y recibir el nuevo. Esto dice la psicología de las personas que no les gusta la Navidad.

IA La tendencia para este diciembre de 2025 es el color azul petróleo, compuesto con matices verdes o grisáceos

De acuerdo con un artículo del portal TN, existen 3 grandes razones para que las personas opten por el azul petróleo y ellas son: la elegancia moderna, versatilidad al combinar este color con otros más al momento de elegir el outfit y el ambiente cálido y sereno, ideal para la noche del 31 de diciembre de 2025.

¿Por qué el blanco es toda una tradición para recibir el Año Nuevo?

Las personas suelen vestirse en algunos casos de blanco y ello tiene un gran significado, pues este color simboliza la limpieza de lo pasado y la energía renovada para recibir el Año Nuevo. Esta costumbre surge de una ceremonia religiosa de Brasil.

El portal de La Nación estípula que el origen de esta tradición data de la fiesta de Reveillon, la cual se celebra el 1 de enero en las playas de Río de Janeiro, donde miles de personas se meten al mar vestidos de blanco.

Si lo tuyo son las cábalas y prefieres lo tradicional, el blanco es el color indicado, pero si quieres estar a la moda con las nuevas tendencias, el azul petróleo es la opción, un color que está compuesto por la intensidad del azul con matices verdes o grisáceos.