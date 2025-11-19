NUNCA hagas esto con tus series de luces navideñas o podrías causar un accidente en tu casa

En menos de un mes arrancan las tradicionales posadas y tanto las calles como los rincones de cada casa serán adornados para recibir las fiestas decembrinas, la mejor época para la mayoría de las personas. Sin embargo, un punto importante a destacar es elegir bien las luces navideñas, pues de lo contrario esto pude desencadenar en un accidente con pérdidas humanas o económicas. Conoce la nueva tendencia de este tipo de productos y dile adiós a lo clásico.

La Profeco recomienda al consumidor no comprar luces navideñas de dudosa procedencia; es decir, que no estén certificadas, ya que por ahorrarse unos cuantos peses la época de alegría puede terminar en una tristeza. Por lo anterior, la estancia gubernamental trabajó para probar este tipo de productos para evaluarlos y determinar cuáles no significan un riesgo para los hogares mexicanos, donde puedes instalar un árbol navideño natural del mejor bosque de la CDMX.

Unsplash La Profeco sugiere evitar comprar luces navideñas de dudosa procedencia y verificar que cumplan con la norma mexicana

Los pasos y recomendaciones para distinguir luces navideñas certificadas

Para adquirir unas luces navideñas y verificar que cuentan con todos los requisitos, se debe verificar que la caja que contenga la Norma Oficial Mexicana NOM03-SCFI-2014, la cual avala que el producto fue sometido a unas rigurosas pruebas de seguridad y las cumplió.

La Profeco también emitió algunas recomendaciones al momento de comprar unas luces navideñas, las cuales se publicaron en la Revista del Consumidor y estas son:

