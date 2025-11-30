Así fue la boda de Paty Cantú; salen a la luz fotos de la exclusiva fiesta

Durante el fin de semana, los fans de Paty Cantú fueron sorprendidos al saber la noticia sobre su boda, evento en el que se convirtió en la esposa de Christian Vázquez. Hasta el momento ya se han divulgado algunas fotos de la exclusiva fiesta, dando a conocer detalles de cómo fue la importante celebración.

Para sorpresa de muchos, la cantante mexicana hizo importantes cambios en su fiesta que a varios ha sorprendido. Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué fue lo que pasó y todas las novedades al respecto.

¿Cómo fue la boda de Paty Cantú?

Ya se han compartido algunas fotos de la exclusiva fiesta; se sabe que toda la celebración se llevó a cabo en el hermoso destino de Puerto Vallarta el 29 de noviembre, contando con la presencia de varios familiares y amigos de la feliz pareja.

A diferencia de otras celebraciones, Paty Cantú y Christian Vázquez llevaron su ropa de un color verde esmeralda, mientras que todos los demás invitados llevaban conjuntos completamente blancos, dándole mayor protagonismo a los novios.

Sin embargo, la cantante después de la ceremonia hizo un cambio de vestido en dos ocasiones, portando dos vestidos de novia blanco, donde uno tenía una falda de tul y el otro era de falda lisa con escote de corazón. La boda estuvo llena de fiesta, música y diversión para todos los presentes.

El menú consistió en comida mexicana, con un estilo más contemporáneo, empleando ingredientes como betabeles, camote y quelites. Mientras que en el tema de bebidas, no hizo falta el tequila, el whisky, la ginebra y la cerveza.

¿Quién es la pareja de Paty Cantú?

Paty Cantú, se casó con Christian Vázquez, la feliz pareja se conoció en el 2021, mientras el actor se encontraba en una etapa de gran popularidad. Para el 2022, iniciaron formalmente una relación, dando inicio a un noviazgo lleno de cariño, donde pudimos ver a ambos compartir grandes momentos y presumir su amor en redes.

La cantante antes de su exclusiva fiesta, resaltó que había cambiado de parecer sobre las bodas, ya que era un tema que no le importaba, pero explica que cuando estas enamorado, uno se imagina teniendo la importante celebración.