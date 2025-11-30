Influencer y modelo de 31 años es hallada sin vida tras desaparecer

La noticia se ha convertido en todo un escándalo: una famosa influencer y modelo de apenas 31 años fue hallada sin vida, después de desaparecer y que se hiciera toda una intensa búsqueda para poder localizarla desde el 24 de noviembre.

Después del lamentable hallazgo, las autoridades ya han dado nueva información al respecto, detalles que han generado un fuerte impacto por la forma en que han sucedido los hechos. Para que no te quedes con las dudas, te detallaremos todo lo que se comentó.

¿Qué le pasó a Stefanie Pieper?

Stefanie Pieper, la influencer y modelo, fue vista por última vez en una fiesta de Navidad, festejo que, al terminar, ella regresó a su casa. Posteriormente, en el departamento de la joven, se percataron de que su perro estaba solo, además de que ella no se había presentado a una sesión de fotos al día siguiente, siendo señales de alarma para sus amistades, por lo que se inició su búsqueda.

Las autoridades en Eslovenia detuvieron a un hombre de 31 años, después de encontrar su vehículo incendiándose. Al extraditarlo a Austria e interrogarlo, confesó que había matado a la joven y los llevó a la zona en la que había ocultado el cuerpo; al ser hallada sin vida, se dio fin a la búsqueda por la desaparición de la joven.

Debido a los hechos, también fueron detenidos el padrastro y el hermano del responsable, al ser culpables de ayudar al encubrir el delito y al interferir en la investigación. Dentro de las confesiones, explicó que estranguló a la joven, datos compartidos desde medios locales.

¿Quién era Stefanie Pieper?

Stefanie Pieper era una mujer de 31 años, quien se destacaba por mantenerse activa en las redes sociales; en su cuenta de Instagram, se destacaba por subir videos de belleza, música y su estilo de vida llena de lujos. Además, usaba sus redes para mostrar las sesiones de fotos a las que ella acudía.

En sus redes oficiales, ya había logrado reunir 47.7 mil seguidores, quienes seguían de cerca su vida. Se sabe que la influencer y modelo tenía una carrera en ascenso. Al ser hallada sin vida después de su desaparición, las autoridades siguen con las investigaciones para conocer más sobre el asesinato.