Calendario lunar de diciembre: cuáles son los mejores días para cortarte el cabello

Si quieres aprovechar las energías del calendario lunar, diciembre trae varias fechas ideales para cortarse el cabello según lo que busques. La luna influye en los ciclos naturales, y muchos creen que su fase puede afectar también el crecimiento y la vitalidad del pelo, por lo que aquí mencionamos qué días son los mejores para hacerlo.

Cada ciclo lunar comienza con la Luna nueva, el punto de mayor interioridad, una fase que concentra toda la fuerza de los inicios y comienzos. Este es el momento ideal para proponerse objetivos, de acuerdo al sitio Cuerpo Mente, como por ejemplo el cambio de look.

Los días de diciembre que conviene cortar el pelo

Desde la Luna Creciente y la Luna Llena, los cortes se asocian con un crecimiento más rápido y abundante; mientras que en la Luna Menguante son perfectos para quienes desean mantener el largo por más tiempo o incluso reducir el frizz. Por tal razón, expertos mencionaron las fechas exactas del mes para actualizar el estilo:

Fortalecer el cabello:



Lunes 2

Martes 3

Miércoles 4

Jueves 12

Viernes 13

Sábado 14

Lunes 23

Martes 24

Martes 31

Estimular el crecimiento:



Sábado 7

Domingo 8

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 27

Sábado 28

Canva

La relación del corte de pelo con los signos lunares

Desde la antigüedad, muchas culturas han observado la Luna como guía para las actividades cotidianas, y una de las creencias más populares es la influencia de sus fases y signos en el crecimiento y la energía del cabello. La idea central es que el satélite, al recorrer cada signo zodiacal, emite una vibración distinta que puede potenciar o debilitar ciertos resultados al cortarse el pelo:

