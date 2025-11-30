Calendario lunar de diciembre: cuáles son los mejores días para cortarte el cabello
Durante este mes, habrá fechas ideales para cortarse el cabello según lo que busques: fortalecerlo, que crezca más rápido o mantenerlo bajo control.
Si quieres aprovechar las energías del calendario lunar, diciembre trae varias fechas ideales para cortarse el cabello según lo que busques. La luna influye en los ciclos naturales, y muchos creen que su fase puede afectar también el crecimiento y la vitalidad del pelo, por lo que aquí mencionamos qué días son los mejores para hacerlo.
Cada ciclo lunar comienza con la Luna nueva, el punto de mayor interioridad, una fase que concentra toda la fuerza de los inicios y comienzos. Este es el momento ideal para proponerse objetivos, de acuerdo al sitio Cuerpo Mente, como por ejemplo el cambio de look.
Los días de diciembre que conviene cortar el pelo
Desde la Luna Creciente y la Luna Llena, los cortes se asocian con un crecimiento más rápido y abundante; mientras que en la Luna Menguante son perfectos para quienes desean mantener el largo por más tiempo o incluso reducir el frizz. Por tal razón, expertos mencionaron las fechas exactas del mes para actualizar el estilo:
Fortalecer el cabello:
- Lunes 2
- Martes 3
- Miércoles 4
- Jueves 12
- Viernes 13
- Sábado 14
- Lunes 23
- Martes 24
- Martes 31
Estimular el crecimiento:
- Sábado 7
- Domingo 8
- Miércoles 18
- Jueves 19
- Viernes 27
- Sábado 28
La relación del corte de pelo con los signos lunares
Desde la antigüedad, muchas culturas han observado la Luna como guía para las actividades cotidianas, y una de las creencias más populares es la influencia de sus fases y signos en el crecimiento y la energía del cabello. La idea central es que el satélite, al recorrer cada signo zodiacal, emite una vibración distinta que puede potenciar o debilitar ciertos resultados al cortarse el pelo:
- Luna en Sagitario: es ideal para teñirse el cabello o realizar un tratamiento capilar.
- Luna en Piscis: en este momento se recomienda evitar cortes drásticos. En cambio, es una etapa en la que se puede optar por realizar algún tratamiento de una hidratación profunda.
- Luna en Géminis: cuando el satélite natural pasa por el signo de los gemelos, es una buena idea probar con un corte diferente.
- Luna en Libra: este período es idóneo para hacer un cambio de look.
- Luna en Capricornio: esta es perfecta para realizarse un corte de cabello más profesional.