¿Cazzu defendió a Christian Nodal? Esto pasó en pleno concierto de la cantante argentina

Cazzu se ha mantenido imparable en los últimos días, ya que se encuentra realizando su tour Latinaje en vivo, realizando múltiples presentaciones en diversas ciudades de América Latina, llevando todo su talento a sus seguidores.

Sin embargo, en pleno concierto, la cantante argentina hizo un llamado a sus seguidores, situación que podría parecer que defendió a su expareja Christian Nodal, hechos que fueron grabados por miles de espectadores. Te contamos todo el chisme de lo que ocurrió.

¿Qué pasó en el concierto de Cazzu?

En pleno concierto de Cazzu que se estaba realizando en Chile, parecía una noche más para que los seguidores de la cantante disfrutaran del evento, hasta que los fanáticos empezaron a vitorear la frase “¡Ch*palo Nodal!”.

Aunque varios tomaron el momento de diversión para funar a Christian Nodal, al inicio ella no alcanzó a escuchar la frase, por lo que invitó a seguirlo; en el momento en que pudo captar lo que estaban diciendo, solicitó a sus fans que se detuvieran. La situación lo tomó con una ligera sonrisa para mencionar lo siguiente:

“No me hagan quedar mal. Yo portándome bien para que ustedes vengan acá. Pórtense bien”

Siendo una forma clara para la cantante argentina para detener la situación, logrando mantener toda su presentación con total normalidad, en especial considerando todas las tensiones que se han vivido entre ellos, en especial por la hija que comparten.

¿Cuántos hijos tiene Cazzu?

Cazzu solamente tiene a la pequeña Inti, quien nació en el 2023 y es la hija de Christian Nodal. Desde que su relación terminó, se ha generado toda una controversia. No olvidemos que cuando la cantante argentina visitó México, el equipo legal de Nodal aseguró que él pagaba una suma millonaria para la manutención de la pequeña y que le dificultaban la posibilidad de ver a su hija.

Ante esos comentarios, la cantante argentina, frente a diversos medios, cuestionó la supuesta cantidad que recibe, resaltando que era mucha casualidad que saliera ese comunicado, en especial cuando su carrera está en ascenso y durante su visita al país, además de resaltar que nunca se le ha impedido al cantante mexicano ver a la pequeña.