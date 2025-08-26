Este es el parque de la CDMX que NUNCA deberías cruzar solo (incluso si es de día)

Los parques son lugares concurridos y atractivos tanto para residentes como para visitantes. Sin embargo, en CDMX hay un historial notable de incidentes delictivos, sobre todo en algunas zonas.

Por eso, usamos la Inteligencia Artificial de ChatGPT para identificar, a través de su base de datos, cuál podría ser uno de los más peligrosos, y respondió que sería El Parque de los Vendados.

¿Por qué el Parque de los Venados es el más peligroso de CDMX, según la IA?

Según un análisis realizado por la inteligencia artificial, el Parque de los Venados, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, destaca como el parque más peligroso de la Ciudad de México, debido a dos motivos principales: algunas zonas son poco concurridas por las personas y carecen de vigilancia adecuada.

(ESPECIAL/Google Maps) Según la IA, el Parque de los Venados es uno de los más inseguros de CDMX.

Esta combinación de factores facilita la actividad de delincuentes y crea un entorno en el que los visitantes deben mantenerse alertas y tomar precauciones incluso durante el día, lo que limita el disfrute pleno de sus áreas verdes y espacios recreativos.

¿Qué otros parques de CDMX son peligrosos, según la IA?

Además del Parque de los Venados, la inteligencia artificial ha identificado otros parques en la Ciudad de México como espacios de alto riesgo debido a su historial de delitos y condiciones de seguridad:



Parque Hundido (Benito Juárez): Este parque, conocido por su reloj floral y áreas recreativas, ha sido señalado por su escasa vigilancia y zonas poco iluminadas, lo que facilita actividades delictivas.



Parque Lele (Cuauhtémoc): Situado en la renovada Avenida Chapultepec, este parque ha ganado notoriedad por su escaso flujo de visitantes y falta de seguridad, convirtiéndolo en un blanco para delitos menores.



Parque Santa María la Ribera (Cuauhtémoc): A pesar de su atractivo histórico y cultural, este parque ha sido señalado por su alta incidencia de delitos, especialmente en horas de baja afluencia.

Fuente: Delegación Benito Juárez - Facebook El Parque Hundido también fue identificado como uno de los más peligrosos de CDMX

Recomendaciones de seguridad: ¿cómo cuidarte en las calles de CDMX?

Según la Policía Federal de México, es importante tener en cuenta ciertos factores al circular por zonas que pueden ser inseguras. Considera lo siguiente:

