Fecha OFICIAL en la que pensionados del IMSS recibirán su aguinaldo 2025: los detalles

El aguinaldo es un pago extra que los trabajadores tienen derecho a recibir, pues forma parte de las prestaciones de ley imprescindibles en México. Generalmente, tiene que entregarse antes del 20 de diciembre de cada año, por lo que la mayoría de empresas optan por hacerlo llegar en este mes, aunque existen organismos que lo adelantan y en 2025 no será la excepción.

Uno de los que se anticipan es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en la modalidad de pensionados, comenzará con los depósitos mucho antes de lo previsto. De acuerdo con el calendario establecido para este periodo, el pago de aguinaldo para estos beneficiarios será el próximo lunes 3 de noviembre de 2025, es decir, aproximadamente mes y medio antes que en otros rubros.

De cuánto es el aguinaldo para pensionados del IMSS 2025 y cómo recibirlo

El apartado de preguntas frecuentes en el sitio web del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece que la prestación por modalidad de aguinaldo equivale al total de un mes de la pensión neta. No considera ayudas asistenciales ni asignaciones percibidas por familiares o beneficiarios.

Canva Los pensionados del IMSS que tienen derecho a aguinaldo podrán disponer de este dinero antes de lo previsto en 2025

Para recibirlo no hay que hacer ningún trámite adicional, sino que tendría que depositarse en la cuenta bancaria habilitada para los pagos corrientes. De no gestionarse correctamente una vez vencida la primera quincena de noviembre 2025, límite para el pago del aguinaldo, puede consultarse la información en la subdelegación correspondiente o a través de las líneas telefónicas del IMSS.

¿Quiénes no recibirán aguinaldo del IMSS en 2025?

Por otra parte, las personas que no tendrán derecho a este pago, aun estando correctamente inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según la página oficial del organismo, son:



Pensionados por Cesantía en Edad Avanzada bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente. (Después de junio 1997).

Pensionados de Cesantía por Vejez bajo el amparo de Ley del Seguro Social vigente. (Después de junio 1997).

Canva No todos los pensionados del IMSS tienen derecho al pago de aguinaldo 2025

A gran escala, este es el caso de los pensionados bajo la Ley del Seguro Social del 1997, puesto que gran parte de sus recursos en realidad provienen de cuentas individuales que son administradas por las diversas Afores autorizadas. Así que de no pertenecer a ninguno de estos grupos, los pensionados del IMSS tienen derecho a percibir este pago el 3 de noviembre de 2025.