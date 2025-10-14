¡Se armó otro PLEITO! Manola Díez se le va encima a Omahi

Parece que no puede existir un día en La Granja VIP sin una pelea y para muestra está el más reciente pleito que tuvo Manola Díez, ya que en esta ocasión discutió en Omahi.

¿Qué fue lo que pasó?

Después de que el primer capataz de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori, repartiera las tareas relacionadas con el cuidado de los animales a las celebridades, Manola Díez (que estaba en el equipo al cuidado de los borregos) tuvo una pelea con Omahi, quien ayudaba a la limpieza del área de las gallinas, tras pedirle una pala para hacer sus labores, a lo que el granjero no accedió debido a que la estaba usando.

Ella se molestó por la situación señalando que “había que ser equipo” y afirmó que el influencer la había etiquetado como “peleonera” cuando ella solamente ha buscado conocerlo desde el inicio del reality show.

La situación escaló a tal punto que tanto el capataz como el Tío Pepe tuvieron que intervenir para que no pasara a mayores y fungieron como mediadores de la situación. Al final, Mayer Mori también se comprometió con Manola a hablar con Omahi, pues dijo que “tampoco estuvo bien lo que hizo”.

¿Por dónde puedes seguir todo lo que ocurra en La Granja VIP?

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 de este reality show en la plataforma Disney+.