¿Quién es el novio de La Bea? Conoce al comediante que le robó el corazón

La comediante La Bea, poco a poco, se ha ido ganando su lugar en el reality de La Granja VIP. Durante una dinámica se puso a conversar con sus compañeros y habló de su anillo de la suerte. Lo que sorprendió a todos es que dicho anillo es de compromiso. Reveló que ha mantenido una relación sentimental de más de 15 años con su novio y que pronto se casarán.

La Bea revela detalles sobre su relación con su novio en La Granja VIP

El misterioso novio de La Bea es conocido en el mundo de las redes sociales y la comedia como Isra Punk. Es un comediante, actor y creador de contenido originario de la Ciudad de México. Conocido en el medio por su estilo irreverente y su humor con crítica social. Isra se ha ganado poco a poco un lugar en la escena del stand up nacional.

Además de sus shows en vivo y apariciones en festivales, es cofundador del podcast “Mejor Nadota”, el cual conducen juntos. En este espacio, ambos comparten anécdotas, reflexiones y muchas risas sobre la vida en pareja, con su característico toque de humor ácido.

Aunque La Bea está enfocada en su participación dentro de La Granja VIP, ha mencionado que Isra la apoya a la distancia y que ambos están listos para dar el siguiente paso: el matrimonio.

Los granjeros que comparten pantalla con La Bea

No te pierdas todas las ocurrencias de La Bea en La Granja VIP donde la encontrarás conviviendo con figuras como: Alfredo Adame, Kim Shantal, Jawy, Lis Vega, Eleazar Gómez, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y más.

