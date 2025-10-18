Este pueblo de Puebla está infravalorado y podría convertirse en el próximo destino turístico del año, según la IA

Con 12 rincones reconocidos como Pueblo Mágico, el estado de Puebla es una parada obligatoria para quienes buscan conocer México en todo su esplendor. Lo mejor es que todavía es posible descubrir tesoros desconocidos, en especial porque hay un destino en especial que muchos ignoran, pero que tiene todo el potencial para ser una referencia entre turistas.

Se trata de Xicotepec, situado en plena sierra poblana y conocido por el delicioso aguacate que se da en sus tierras. Y pese a todas las maravillas que ofrece, aún no es tan popular como Zacatlán de las Manzanas o Tetela de Ocampo, aunque según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, es muy probable que esto cambie pronto y es mejor tenerlo en la mira desde ya.

México Desconocido Xicotepec se perfila para convertirse en uno de los principales atractivos turísticos para Puebla

5 razones por las que Xicotepec podría convertirse en el destino más top de México en 2026

Si estás pensando cuáles podrían ser tus primeras vacaciones en 2026, considera que Xicopetec tiene varios atractivos que lo hacen una visita imperdible en Puebla. Te decimos algunos de los más llamativos.

Sus paisajes son un tesoro natural

Al estar ubicado en la Sierra Norte de Puebla, este Pueblo Mágico tiene vistas alucinantes compuestas por montañas, zonas boscosas y cielos con neblina.

Es perfecto para los amantes de las actividades al aire libre

Y si quieres complementar tu visita con una jornada de actividades extrema, Xicotepec ofrece la posibilidad de hacer ecoturismo, montañismo, recorridos guiados para conocer la flora y fauna o pasear por los caminos marcados por la naturaleza.

Secretaría de Turismo Los paisajes de Xicotepec son perfectos para hacer ecoturismo en Puebla

Tiene una gastronomía deliciosa

La comida mexicana es famosa en todo el mundo por sus sabores, aromas y colores. El sitio especializado Destinos México señala que los platillos más destacados de Xicotepec son los molotes, que van rellenos de pollo o de cerdo; y el “desayuno especial”, que consta de huevos en salsa de chile morita con cecina.

Todavía no está lleno de turistas

Un aspecto que muchas personas consideran al momento de ir de vacaciones, es qué tan concurrido es por turistas nacionales y extranjeros, pues hay quienes prefieren lugares un tanto solitarios para mayor comodidad. Y este Pueblo Mágico de Puebla cumple con esto, pues no está tan saturado como Cholula.